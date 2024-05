Dominik Feri musí nastoupit do vězení nejpozději v úterý, výzvu k nástupu převzal ve čtvrtek

Bývalý poslanec Dominik Feri má do teplické věznice, kde si má odpykat tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o něj, nastoupit nejpozději v úterý 28. května. České televizi to potvrdil mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 3 Marek Bodlák. Feri už dříve avizoval, že se proti rozhodnutí bude bránit u Nejvyššího soudu.

Prvoinstanční soud potrestal loni na podzim bývalého poslance TOP 09 tříletým vězením. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby. Feri se proti rozsudku na místě odvolal k pražskému městskému soudu, který trest letos v dubnu pravomocně potvrdil. Feri tak musí nastoupit do vězení.

„Odsouzený si výzvu převzal 23. května, nastoupit k výkonu trestu musí do pěti dní od doručení výzvy,“ uvedl pro ČT Bodlák.

Exposlanec Dominik Feri dostal výzvu k nástupu do vězení

Soudy projednávaly Feriho případ od loňského února. Státní zástupkyně ho obžalovala předloni v prosinci ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Podle rozsudku tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer ve svém bytě v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si coby poslanec přivedl do sněmovny.

Feri dlouhodobě odmítá, že by se dopustil znásilnění. Po vyhlášení pravomocného rozsudku na konci dubna avizoval, že se bude bránit dovoláním u Nejvyššího soudu. „Žít v právním státě znamená respektovat i ty rozsudky, se kterými bytostně nesouhlasíme a o věcech, které se nikdy nestaly. Mohu jenom uvést, že ve věci bude přirozeně podáno dovolání. Trvám si na tom, že k žádnému znásilnění nikdy nedošlo,“ sdělil při odchodu z jednací síně.

Feri půjde za znásilnění na tři roky do vězení. Trest potvrdil odvolací soud

Napadeným ženám má Feri zaplatit dohromady 510 tisíc korun, jedné z nich dalších 33 tisíc korun za psychoterapii. Právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší uvedla, že je ráda, že rozhodnutím soudů došlo k ‚validaci‘ prožitků obětí.

„Je to pro ně nejvýznamnější pojmenování, ony potom mohou svoji negativní zkušenost lépe zpracovávat. Společnost jim dala za pravdu poté, co mnoho měsíců, několik let, čelily neustálému zpochybňování ze strany pana obžalovaného, bagatelizaci, zesměšňování a opravdu někdy i hrubému ponižování,“ řekla Hořejší.