Cestující v Praze vozí nová tramvaj

Nová tramvaj Škoda 52T poprvé vyjela s cestujícími do zkušebního provozu. Jezdit bude na lince 12, řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal smlouvu na dodávku až dvou set tramvají za 16,6 miliardy korun koncem roku 2023. Letos by jich podle Hřiba mělo dorazit dvacet. Cena jedné je téměř 90 milionů korun. Nový typ tramvaje se v metropoli objevuje po delší době. Některé nákupy byly v minulosti kritizovány.

„Je stoprocentně nízkopodlažní, klimatizovaná, tichá, s navýšeným počtem sedaček a velmi moderní tramvaj. Prostě je to tramvaj, která se maximálně soustředí na pohodlí cestujících,“ řekl Hřib. Nové vozy podle něj Praha potřebuje kvůli přibývajícím tramvajovým tratím. „Takže pochopitelně musíme mít po nich i čím jezdit,“ dodal.

Kontroverze spojené s nákupy

První zcela nízkopodlažní model v Praze byla Škoda 15T, tramvaje jsou v provozu od října 2010. DPP jich koupil celkem 250. Do každé se vejde 180 lidí a pro uspokojení poptávky v Praze jsou zásadní. Nákup tramvají Škoda 15T za zhruba devatenáct miliard korun byl přitom ve své době kritizován nejen kvůli ceně.

Zakázka z dob primátora Pavla Béma (ODS) značně zatížila hospodaření DPP, magistrát se poté pokoušel z kontraktu vyvázat, kvůli hrozbě miliardových plateb při vypovězení smlouvy to ale nebylo možné. Podnik a Škoda se poté v roce 2014 dohodly na úpravě smlouvy, mimo jiné na rozložení splátek. Uvádění těchto tříčlánkových kloubových tramvají do provozu přitom provázela řada technických problémů, které odložily už plánované zařazení do služby, původně měly začít vozit pasažéry už v létě 2009.

Při zkušebním provozu se například objevily problémy s pantografy, potíže ale pokračovaly i poté, co začaly zasahovat do provozu. DPP je u Škody reklamoval, například v roce 2013 bylo reklamací zaznamenáno osm set. U několika tramvají se objevila porucha brzd, potíže byly i s odtokem vody z čela vozů či s kratšími stíracími lištami čelního okna kabiny řidiče. Později se vyskytly problémy s praskajícími pryžovými segmenty kol.