Teploty klesnou hluboko pod nulu. Mapa ukazuje, jak bude u vás


před 14 mminutami|Zdroj: ČT24, ČHMÚ, ČTK

Pro středeční ráno platí výstraha před mrazem. Nejchladněji by podle meteorologů mělo být těsně před východem Slunce, tedy kolem sedmé hodiny ranní.

„V noci na středu se budou teploty při déletrvající zmenšené oblačnosti, tedy zejména v severozápadní polovině republiky, místy pohybovat kolem minus 13 stupňů Celsia. Noc na čtvrtek bude vzhledem k převažující malé oblačnosti ještě chladnější, očekáváme minimální teploty nejčastěji mezi minus jedenácti a minus šestnácti stupni Celsia, jen na východě místy kolem minus osmi stupňů Celsia,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podívejte se, jak bude u vás ve středu v sedm hodin ráno:

Také přes den bude ve středu a ve čtvrtek na většině území pod nulou. Stále je tak v platnosti výstraha, která platí pro většinu Česka do čtvrtečního dopoledne. „Doporučuje se chránit se teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ radí ČHMÚ.

Úterní ráno bylo podle meteorologů podobně mrazivé jako to pondělní. Teploty na velké části území klesly pod minus deset stupňů Celsia, v nejchladnějších lokalitách pod minus patnáct stupňů a v mrazových kotlinách pod minus dvacet stupňů Celsia.

Změna přijde podle meteorologů v pátek, kdy od západu začne sněžit. „Sněžení bude v Čechách kromě hor přecházet do deště a teploty se v jihozápadní polovině Čech dostanou až na čtyři stupně Celsia,“ předeslal ČHMÚ. Podle něj by mohlo na severu Česka napadnout i deset centimetrů sněhu, jinde se při dešti může tvořit kluzká ledovka. „Od víkendu se noční mrazy zmírní a na horách bude dále sněžit,“ dodali meteorologové.

Nízké teploty ohrožují hlavně nemocné, seniory či malé děti
