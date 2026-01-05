Chodci riskují život na uzavřeném přejezdu v Českých Budějovicích


Na železničním přejezdu v Nemanické ulici v Českých Budějovicích někteří chodci i přes zákaz vstupu kvůli stavbě podjezdu zkracují cestu přes koleje. Místem přitom projíždějí vlaky v krátkých intervalech a od úterý zde navíc zmizí i světelná signalizace.

Vlaky místem projíždějí přibližně v desetiminutových intervalech. Na oplocené staveniště a železniční přejezd v Nemanické ulici mají lidé vstup zakázán, přesto někteří omezení nerespektují. „Chodí přes koleje, vyháníme je. S naším objednatelem, Ředitelstvím silnic a dálnic, jsme se domluvili, že tam bude docházet i městská policie. Ti lidé jsou zkrátka nepoučitelní,“ uvedl stavbyvedoucí Miroslav Ševčík.

„Strážníci městské policie už zde rozdali řadu pokut,“ potvrdila mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková.

Stovky vlaků denně

V pracovních dnech projede vytíženým koridorem až dvě stě vlaků denně, většina z nich rychlostí až sto kilometrů za hodinu. Nebezpečí se navíc brzy ještě zvýší. „Z pondělí na úterý budou odstraněna i světla, která informují o tom, zda bude projíždět vlak, či nikoli,“ uvedla ředitelka Správy České Budějovice Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková.

Chodci tak neuvidí červené výstražné světlo a nebudou mít jasnou informaci o blížícím se vlaku. „Apelujeme na lidi: Nepřecházejte koleje. Musíte si najít jinou cestu,“ zdůraznil Ševčík. Nejbližší otevřený přejezd je zhruba čtyři sta metrů dál v ulici Hany Kvapilové.

Součást obchvatu města

Podjezd pod železnicí je součástí stavby Severní spojky, tedy obchvatu Českých Budějovic. Tunel bude dlouhý 450 metrů. Obezřetní musejí být kvůli provozu vlaků i samotní stavbaři.

Podle Drážní inspekce došlo v roce 2025 na železničních přejezdech ke 143 střetům s vlakem. Při nehodách se zranilo 65 lidí a 31 jich přišlo o život.

