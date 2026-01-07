Noc důstojnosti upozornila na potřebu komunitních služeb místo ústavní péče


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
1 minuta
Události: Noc důstojnosti
Zdroj: ČT24

V Praze, Brně a v další desítce měst se už počtvrté konala Noc důstojnosti. Připomíná tragický případ Doroty Šandorové, kterou před pěti lety udusil pečovatel sociální služby v domově pro lidi s postižením. Akce upozorňuje na porušování práv lidí s intelektovým postižením a zdůrazňuje nutnost rozvoje komunitních služeb namísto ústavní péče.

Před budovou Veřejného ochránce práv v Brně se večer sešlo několik desítek lidí. Zazněly tam i příběhy dalších lidí s handicapem, kteří dříve žili v ústavech a nyní žijí s podporou komunitních služeb. „Bez svolení pečovatelů se nemohli najíst, kdy chtěli, nemohli si oblékat, co chtěli. Museli vstávat, když byl budíček. Poukazovali také na to, že si na nich pečovatelé vylévali zlost, když měli osobní problémy,“ popsal redaktor Tomáš Foltán, který se akce zúčastnil.

V Česku žije podle dat Českého statistického úřadu 115 tisíc lidí s mentálním postižením. Dvě třetiny z těch, kteří žijí v ústavní péči, nemají podle analýzy ombudsmana z roku 2025 důstojné podmínky pro život. Výzkum z roku 2023 upozornil, že chybí kapacity komunitního bydlení, podpůrných služeb i krizové pomoci. Nejvíce to dopadá na lidi s chováním náročným na péči a na jejich rodiny.

Schorm: Je třeba posunout transformaci z papíru do praxe

Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm proto zdůrazňuje nutnost systémových změn. „Je potřeba, aby stát konečně posunul transformaci ústavní péče z papíru do praxe. Ústavy nemohou být jedinou volbou,“ řekl.

Lidé s postižením mají podle něj právo na důstojný život, nikoli na život v izolaci. „Je potřeba, abychom směřovali k naplnění práva lidí s postižením žít samostatný život v komunitě a mimo velká ústavní zařízení, spíše v terénních službách, v chráněném bydlení a podobně,“ vysvětlil Schorm. Upozornil také na to, že ústavy často sídlí ve starých budovách a jejich provoz je finančně náročný a neefektivní.

Připomínat si příběh Doroty Šandorové je podle něj důležité i proto, aby se nezapomínalo na to, že důstojnost lidí žijících v ústavech není samozřejmostí. „Příběh Doroty Šandorové je extrémem, který se odehrál před pěti lety, a zároveň ukazuje, že se to může stát znovu, protože prostředí ústavních zařízení je prostředím rizikovým pro klienty a do určité míry i pro zaměstnance,“ dodal.

Na plnohodnotný život handicapovaných je i nejvyšší podpora málo. Asistenta zajistí jen na pár hodin denně
Asistence pro handicapované

Juchelka: Bez pečujících a asistentů se neobejdeme

U ministerstva práce a sociálních věcí v Praze se v podvečer sešly zhruba dvě stovky lidí. Byli mezi nimi lidé s postižením, jejich blízcí i zástupci organizací, které jim pomáhají. Podle předsedkyně jedné z pořádajících organizací Jednota pro deinstitucionalizaci Terezie Hradilkové jsou ústavy dnes už neekonomické, neefektivní a neetické. Pro lidi s intelektovým postižením jsou podle pořadatelů potřeba například terénní služby, denní stacionáře či socioterapeutické dílny, které jim pomáhají vést běžný život.

„Do budoucna se neobejdeme bez samotných neformálních pečujících ani bez asistentů, kteří by do domácností docházeli,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Podle něj je potřeba připravit zákon o sociálních službách a nastavit systém s ohledem na realitu, která českou společnost v souvislosti se stárnutím populace a péčí o lidi se zdravotním postižením čeká. Jde podle něj o výzvu na dlouhá léta dopředu, nikoli pouze na jedno volební období. „Do budoucna nás v rámci neformální péče nečeká jen oblast sociální, ale i zdravotní,“ dodal Juchelka.

Péče o postižené s náročným chováním se má změnit
Ilustrační foto

Případ Doroty Šandorové

O případu Doroty Šandorové informoval časopis Respekt. Napsal, že v lednu 2021 jeden ze zaměstnanců zařízení sedmatřicetiletou těžce mentálně postiženou ženu usmrtil. K činu se podle týdeníku přiznal, klientku chtěl údajně zklidnit. Krajský soud ho původně odsoudil k deseti letům vězení za vraždu, odvolací Vrchní soud v Praze ale rozsudek zmírnil na tři roky za usmrcení z nedbalosti. Z vězení už byl muž propuštěn.

Na Dorotin případ reaguje také strategie podpory lidí s chováním náročným na péči, kterou minulá vláda schválila předloni na konci června. Dokument se týká rozvoje diagnostiky, nabídky zdravotní péče, podpůrných služeb, fungování zařízení a škol i nahrazení omezovacích opatření jinými postupy. Počítá také s osvětou a zlepšením informovanosti rodin o možnostech pomoci.

K Noci důstojnosti se letos připojilo na osm desítek organizací a akce se konaly ve 13 městech.

Výběr redakce

Vrabela čeká soud, podle obžaloby podváděl za covidu s dotacemi

Vrabela čeká soud, podle obžaloby podváděl za covidu s dotacemi

před 3 mminutami
Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

09:20Aktualizovánopřed 7 mminutami
Chovatel přivolal pomoc kvůli škrcení hadem. Podle záchranářů ale známky dušení neměl

Chovatel přivolal pomoc kvůli škrcení hadem. Podle záchranářů ale známky dušení neměl

před 11 mminutami
Republikáni podle demokratů zlehčují útok na Kapitol. Bílý dům má web s vlastním výkladem události

Republikáni podle demokratů zlehčují útok na Kapitol. Bílý dům má web s vlastním výkladem události

před 17 mminutami
Pavel s Babišem na novoročním obědě proberou i nominaci Turka

Pavel s Babišem na novoročním obědě proberou i nominaci Turka

před 43 mminutami
Bezpečnostní rada státu projedná budoucnost muniční iniciativy

Bezpečnostní rada státu projedná budoucnost muniční iniciativy

před 1 hhodinou
Zemřel Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA

Zemřel Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA

03:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vrabela čeká soud, podle obžaloby podváděl za covidu s dotacemi

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel čelí obžalobě z dotačního podvodu. Podle státního zástupce čerpal pro své firmy nezákonně covidové podpory a způsobil tím škodu téměř 570 tisíc korun. České televizi to řekl vedoucí českobudějovického státního zastupitelství Ivo Dvořák. V případě odsouzení hrozí Vrabelovi až pět let vězení.
před 3 mminutami

Noc důstojnosti upozornila na potřebu komunitních služeb místo ústavní péče

V Praze, Brně a v další desítce měst se už počtvrté konala Noc důstojnosti. Připomíná tragický případ Doroty Šandorové, kterou před pěti lety udusil pečovatel sociální služby v domově pro lidi s postižením. Akce upozorňuje na porušování práv lidí s intelektovým postižením a zdůrazňuje nutnost rozvoje komunitních služeb namísto ústavní péče.
před 10 mminutami

Pavel s Babišem na novoročním obědě proberou i nominaci Turka

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítá ve středu prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše (ANO). Debatu povedou i o nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Prezident chtěl také otevřít téma novoročního projevu předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD).
před 43 mminutami

Hosté Událostí, komentářů řešili schodek státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu činil loni 290,7 miliardy, uvedla v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle bývalého šéfa resortu Zbyňka Stanjury (ODS) je reálný deficit při zohlednění evropských fondů necelých 250 miliard. „Není legitimní začít měnit způsob prezentace a začít zpochybňovat to číslo, že to je ‚číslo paní Schillerové‘ – to je oficiální údaj,“ sdělil v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) s tím, že i v minulosti se bilance státního rozpočtu uváděla tak jako nyní. Za hlavní problém rozpočtu považuje špatně naplánované příjmy a výdaje. Podle poslankyně Kovářové je dobrá zpráva, že schodek očištěný od příjmů a výdajů fondů EU by byl o 40 miliard nižší. „Celkově vláda čtyři roky hospodařila tak, že schodky dodržela, tentokrát se to nepodařilo,“ připustila.
před 1 hhodinou

Bezpečnostní rada státu projedná budoucnost muniční iniciativy

Za účasti prezidenta Petra Pavla se poprvé v novém složení schází Bezpečnostní rada státu (BRS). Měla by probírat budoucnost muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ruskem napadenou Ukrajinu.
před 1 hhodinou

Nevidím jiné řešení než vydání dluhopisů, uvedla Schillerová k rozpočtu

Loňský deficit státního rozpočtu měl být podle schváleného plánu 241 miliard korun. Stát však loni utratil o 290,7 miliard korun více, než kolik vybral. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) za to mohou špatně naplánované příjmy a výdaje. Bývalý šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS) oponoval, že za to mohou evropské peníze, které dorazí později. Oproti normálu byl schodek vyšší v prosinci, což šéfka resortu financí přisuzuje investicím či výdajům kvůli plnění milníků Národního plánu obnovy. „Musí se schválit takzvaný státní závěrečný účet, než budeme schvalovat rozpočet v Poslanecké sněmovně, tam se musí navrhnout, z čeho se to bude platit, a já nevidím jiné řešení než vydání dluhopisů,“ řekla v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 3 hhodinami

Chřipková epidemie bude vrcholit do dvou týdnů, počítají odborníci

Do dvou týdnů bude podle odborníků vrcholit chřipková epidemie. I když přes svátky celková nemocnost klesla, očekávají rychlý návrat k vysokým počtům nakažených. Jen v minulém týdnu hlásily laboratoře 940 lidí s respiračním onemocněním na 100 tisíc obyvatel. Čtyři z pěti pacientů měli právě chřipku, oficiálně jí v této sezoně podlehlo 19 lidí. Epidemiologové ale odhadují, že toto číslo může být výrazně vyšší. Chřipka u rizikových pacientů zhoršuje chronická onemocnění.
před 5 hhodinami

Muniční iniciativu rušit nebudeme. Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš

Muniční iniciativu pro Ukrajinu Česká republika rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů, uvedl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných. Napsal, že se tak rozhodl po dohodě s koaličními partnery. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...