Chovatel přivolal pomoc kvůli škrcení hadem. Podle záchranářů ale známky dušení neměl

Rozpor mezi tvrzením hasičů a záchranářů ukázal případ chovatele v Hroznětíně na Karlovarsku. Na tísňovou linku se obrátil s tím, že ho škrtí jeho vlastní had – krajta. Hasiči popsali, jak mu pomohli. Podle zdravotníků, kteří na místo dorazili později, však známky dušení muž nejevil.
„Mě škrtí had. Já bych potřeboval, jestli by sem mohl někdo přijet a pomoci mi,“ žádal operátora tísňové linky v pondělí chovatel. Hasiči z Ostrova u něj byli zhruba za sedm minut.
„Za dveřmi ležel muž, který měl hada kolem krku. Kolegové přišli, pomohli ho sundat, přendali ho do terária a pánovi jsme potom poskytli první pomoc, podali jsme mu kyslík,“ popsal velitel družstva hasičů Karlovarského kraje Jan Giertl.
Délku hada hasiči odhadli na zhruba dva metry. Přivolaní záchranáři ale o události mluví jinak.
„Nebyly u pacienta zjištěny žádné známky škrcení ani jiného typu dušení. Ani sám pacient následně tuto informaci o reálném škrcení nepotvrdil,“ sdělila mluvčí karlovarských záchranářů Simona Kratochvílová.
Nešlo o první zásah
V den natáčení reportáže devětapadesátiletý muž na místě, kde by měl bydlet, nebyl. Hasiči už v lokalitě ale dřív zasahovali. Tehdy vyprošťovali hada z konstrukce dveří.
„My jsme samozřejmě situaci prověřovali, ale je to jeho majetek a bez jeho souhlasu mu ho nemůžeme odebrat,“ komentoval starosta Hroznětína Martin Maleček (Volba pro kraj).
Krajta tmavá může měřit i okolo pěti metrů a pro chov potřebuje vhodné prostory, není pro něj však potřeba zvláštní povolení. Menší druh, krajtu královskou, mají například i v mini zoo v Karlových Varech. Podle ošetřovatelů nebývá agresivní. Při škrcení ale vyvine značnou sílu.
„I u malé, metrové, kterou máme, by byl problém, abych ji sama sundala,“ vysvětluje ošetřovatelka zvířat Leona Čabalová z Domu dětí a mládeže Karlovy Vary. Krajta podle ní dokáže utáhnout tak, že dotyčný si s ní poradit nezvládne. „Určitě by se do toho neměl pouštět úplný amatér, protože to zvíře dorůstá do větších rozměrů,“ dodává veterinární lékařka Lenka Müllerová z Ostrova.