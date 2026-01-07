Chovatel přivolal pomoc kvůli škrcení hadem. Podle záchranářů ale známky dušení neměl


Rozpor mezi tvrzením hasičů a záchranářů ukázal případ chovatele v Hroznětíně na Karlovarsku. Na tísňovou linku se obrátil s tím, že ho škrtí jeho vlastní had – krajta. Hasiči popsali, jak mu pomohli. Podle zdravotníků, kteří na místo dorazili později, však známky dušení muž nejevil.

„Mě škrtí had. Já bych potřeboval, jestli by sem mohl někdo přijet a pomoci mi,“ žádal operátora tísňové linky v pondělí chovatel. Hasiči z Ostrova u něj byli zhruba za sedm minut.

„Za dveřmi ležel muž, který měl hada kolem krku. Kolegové přišli, pomohli ho sundat, přendali ho do terária a pánovi jsme potom poskytli první pomoc, podali jsme mu kyslík,“ popsal velitel družstva hasičů Karlovarského kraje Jan Giertl.

Délku hada hasiči odhadli na zhruba dva metry. Přivolaní záchranáři ale o události mluví jinak.

„Nebyly u pacienta zjištěny žádné známky škrcení ani jiného typu dušení. Ani sám pacient následně tuto informaci o reálném škrcení nepotvrdil,“ sdělila mluvčí karlovarských záchranářů Simona Kratochvílová.

Nešlo o první zásah

V den natáčení reportáže devětapadesátiletý muž na místě, kde by měl bydlet, nebyl. Hasiči už v lokalitě ale dřív zasahovali. Tehdy vyprošťovali hada z konstrukce dveří.

„My jsme samozřejmě situaci prověřovali, ale je to jeho majetek a bez jeho souhlasu mu ho nemůžeme odebrat,“ komentoval starosta Hroznětína Martin Maleček (Volba pro kraj).

Muž se nechal 200krát uštknout, aby vznikla nejúčinnější protilátka proti hadímu jedu
Zmije útočná

Krajta tmavá může měřit i okolo pěti metrů a pro chov potřebuje vhodné prostory, není pro něj však potřeba zvláštní povolení. Menší druh, krajtu královskou, mají například i v mini zoo v Karlových Varech. Podle ošetřovatelů nebývá agresivní. Při škrcení ale vyvine značnou sílu.

„I u malé, metrové, kterou máme, by byl problém, abych ji sama sundala,“ vysvětluje ošetřovatelka zvířat Leona Čabalová z Domu dětí a mládeže Karlovy Vary. Krajta podle ní dokáže utáhnout tak, že dotyčný si s ní poradit nezvládne. „Určitě by se do toho neměl pouštět úplný amatér, protože to zvíře dorůstá do větších rozměrů,“ dodává veterinární lékařka Lenka Müllerová z Ostrova.

