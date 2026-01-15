Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Kaple v Bečově se zbavuje lešení
Zdroj: ČT24

Víc než šest století stará kaple v Bečově nad Teplou bude znovu přístupná veřejnosti. Právě v ní objevili v roce 1985 kriminalisté pod podlahou zakopaný jeden z největších pokladů Česka – relikviář svatého Maura. Uplynulé dva roky zde pracovali restaurátoři. V klenbě odhalili malbu svatého Matouše. Řešili také, jak se vypořádat s vlhkostí, která vnikala do zdí, či s narušenou statikou stropu. Zatímco lešení zmizí už zítra, malby si návštěvníci prohlédnou až o Velikonocích. Do té doby zůstane kaple nepřístupná.

Výběr redakce

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

před 30 mminutami
Írán naznačuje odklad v popravách demonstrantů

Írán naznačuje odklad v popravách demonstrantů

před 1 hhodinou
Sněmovna bude třetím dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna bude třetím dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

před 2 hhodinami
Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

před 8 hhodinami
Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě

Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Karlovarský kraj

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

Víc než šest století stará kaple v Bečově nad Teplou bude znovu přístupná veřejnosti. Právě v ní objevili v roce 1985 kriminalisté pod podlahou zakopaný jeden z největších pokladů Česka – relikviář svatého Maura. Uplynulé dva roky zde pracovali restaurátoři. V klenbě odhalili malbu svatého Matouše. Řešili také, jak se vypořádat s vlhkostí, která vnikala do zdí, či s narušenou statikou stropu. Zatímco lešení zmizí už zítra, malby si návštěvníci prohlédnou až o Velikonocích. Do té doby zůstane kaple nepřístupná.
před 30 mminutami

Sněžení komplikovalo dopravu, autobusy v Praze nabíraly zpoždění

Sněžení po náročném pátku komplikuje i nadále dopravu na některých místech republiky. Například v Praze, na západě Čech či v Královéhradeckém kraji. Zpoždění tak mají zejména autobusy či některé vlaky. Dopravu na Pražském okruhu směrem k letišti omezila srážka šesti aut, omezený provoz je i u žižkovského nádraží po střetu sanitky a dvou aut. Omezen je provoz kabinové lanovky na Sněžku. D8 je po nehodě neprůjezdná. Podle předpovědí pak v noci na neděli bude více mrznout, v Beskydech má intenzivně sněžit.
10. 1. 2026Aktualizováno10. 1. 2026

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Západní polovinu republiky v pátek brzo ráno zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Havárie se zatím podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Sněžení se v průběhu dne přesunulo i na Moravu a do Slezska.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026

Špína a přemrštěné nájmy. Reportéři ČT zmapovali obchod s chudobou

Žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách, ale platí za to i násobně víc, než kdyby bydleli v moderním bytě. To je podle úřadu případ desítek lidí v Chrasti na Chrudimsku. Majitel bývalé továrny je tam ubytoval v budovách, které vůbec pro bydlení nejsou určené. A to samé dělá i v jiných městech. Úřady o tom mluví jako o typickém příkladu obchodu s chudobou, ale neví si s tím zatím rady. Pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
7. 1. 2026

Chovatel přivolal pomoc kvůli škrcení hadem. Podle záchranářů ale známky dušení neměl

Rozpor mezi tvrzením hasičů a záchranářů ukázal případ chovatele v Hroznětíně na Karlovarsku. Na tísňovou linku se obrátil s tím, že ho škrtí jeho vlastní had – krajta. Hasiči popsali, jak mu pomohli. Podle zdravotníků, kteří na místo dorazili později, však známky dušení muž nejevil.
7. 1. 2026

Chebsko a Sokolovsko hlásí slabší zemětřesení

Zemětřesení o síle okolo tří stupňů pocítili po 16:30 a následně znovu zhruba o hodinu později lidé v okolí Kraslic na Sokolovsku. Otřesy byly podle reakcí obyvatel na sociálních sítích cítit i na Chebsku a výjimečně také na Karlovarsku.
1. 1. 2026Aktualizováno1. 1. 2026

Potrubí rozvádějící v Karlových Varech minerální vodu čekají rozsáhlé opravy

Páteřní rozvod minerální vody v Karlových Varech je podle odborníků v havarijním stavu. V příštím roce se tak musí opravit. Město na to vyčlení přes 50 milionů. Potrubí vodu rozvádí do dvou desítek lázeňských hotelů. Pod lázněmi a korytem řeky Teplé ho vedou více než čtyři kilometry. Voda trubkami proudila 35 let, nutné opravy se už ale několikrát odložily. Experti při opravách budou muset zřídit dočasné potrubí, protože ani jeden hotel nesmí zůstat od dodávek vřídelní vody odříznutý.
28. 12. 2025

PŘEHLEDNĚ: Změny v regionální dopravě s novými jízdními řády

S novými jízdními řády čeká cestující od neděle 14. prosince v krajích řada novinek. Dopravci zpravidla přidávají spoje, upravují návaznost spojení či nasazují modernější vozidla. Některé regiony zdražují či zavádějí nové typy jízdného.
13. 12. 2025
Načítání...