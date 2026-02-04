Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli technologické poruše bloků elektrárny Tisová byla ve středu dopoledne přerušena dodávka tepla a teplé vody na Sokolovsku. Jde o domácnosti v Sokolově napojené na systém centrálního zásobování teplem a dále o města a obce Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Řádově je to asi dvanáct tisíc domácností a další odběratelé, informovala Sokolovská uhelná.
Elektrárna Tisová podle firmy okamžitě zprovoznila plynovou kotelnu, aby udržela dodávky tepla a teplé vody pro Nemocnici Sokolov, sociální zařízení a pro školy. Firma očekává obnovení dodávek během čtvrtečního odpoledne. O situaci informovala vedení dotčených měst a obcí a odběratele tepelné energie.
„Snažíme se na situaci reagovat co nejrychleji a závadu v krátkém čase odstranit. Naším hlavním úkolem je zabezpečit teplo a teplou vodu do nemocnice a do škol. Lidé pocítí ochlazení topného systému dnes (ve středu, pozn. red.) v odpoledních hodinách,“ uvedla mluvčí skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP Jana Pavlíková.
„Předpokládáme, že by se nám mělo podařit problém odstranit do zítřejšího (čtvrtečního) dopoledne, kdy začneme dodávky tepla a teplé vody do všech míst opět obnovovat,“ doplnila mluvčí.
Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP podle ní pravidelně nechává provádět preventivní údržbu a opravy uhelných zdrojů i přesto, že jde o postupně dosluhující zařízení. Další investice skupina připravuje do nových nízkoemisních zdrojů.