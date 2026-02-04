Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli technologické poruše bloků elektrárny Tisová byla ve středu dopoledne přerušena dodávka tepla a teplé vody na Sokolovsku. Jde o domácnosti v Sokolově napojené na systém centrálního zásobování teplem a dále o města a obce Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Řádově je to asi dvanáct tisíc domácností a další odběratelé, informovala Sokolovská uhelná.

Elektrárna Tisová podle firmy okamžitě zprovoznila plynovou kotelnu, aby udržela dodávky tepla a teplé vody pro Nemocnici Sokolov, sociální zařízení a pro školy. Firma očekává obnovení dodávek během čtvrtečního odpoledne. O situaci informovala vedení dotčených měst a obcí a odběratele tepelné energie.

„Snažíme se na situaci reagovat co nejrychleji a závadu v krátkém čase odstranit. Naším hlavním úkolem je zabezpečit teplo a teplou vodu do nemocnice a do škol. Lidé pocítí ochlazení topného systému dnes (ve středu, pozn. red.) v odpoledních hodinách,“ uvedla mluvčí skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP Jana Pavlíková.

Porucha narušila dodávky tepla v Praze 10
Havárie potrubí v Praze 10

„Předpokládáme, že by se nám mělo podařit problém odstranit do zítřejšího (čtvrtečního) dopoledne, kdy začneme dodávky tepla a teplé vody do všech míst opět obnovovat,“ doplnila mluvčí.

Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP podle ní pravidelně nechává provádět preventivní údržbu a opravy uhelných zdrojů i přesto, že jde o postupně dosluhující zařízení. Další investice skupina připravuje do nových nízkoemisních zdrojů.

Elektrárny bychom už zavřeli, kdyby nevyráběly teplo, hlásí Sokolovská uhelná
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Prezident Turka nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš

Prezident Turka nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš

01:29AktualizovánoPrávě teď
Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

ŽivěSněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

08:57Aktualizovánopřed 4 mminutami
Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal

Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal

před 16 mminutami
Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

před 18 mminutami
Substitučním lékům pro závislé hrozí výpadky, distributor odchází z trhu

Substitučním lékům pro závislé hrozí výpadky, distributor odchází z trhu

před 59 mminutami
Macinkův let do USA zhatilo počasí, ministr se vrací do Prahy

Macinkův let do USA zhatilo počasí, ministr se vrací do Prahy

před 2 hhodinami
Mračková Vildumetzová nevidí důvod k vyslovení nedůvěry. Podle Němcové vláda překročila meze

Mračková Vildumetzová nevidí důvod k vyslovení nedůvěry. Podle Němcové vláda překročila meze

před 3 hhodinami
Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost

Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Karlovarský kraj

Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli technologické poruše bloků elektrárny Tisová byla ve středu dopoledne přerušena dodávka tepla a teplé vody na Sokolovsku. Jde o domácnosti v Sokolově napojené na systém centrálního zásobování teplem a dále o města a obce Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Řádově je to asi dvanáct tisíc domácností a další odběratelé, informovala Sokolovská uhelná.
před 18 mminutami

Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. Večer pak připojili varování před náledím v Čechách a na Českomoravské vrchovině. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji může navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval v neděli dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
25. 1. 2026Aktualizováno25. 1. 2026

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

Víc než šest století stará kaple v Bečově nad Teplou bude znovu přístupná veřejnosti. Právě v ní objevili v roce 1985 kriminalisté pod podlahou zakopaný jeden z největších pokladů Česka – relikviář svatého Maura. Uplynulé dva roky zde pracovali restaurátoři. V klenbě odhalili malbu svatého Matouše. Řešili také, jak se vypořádat s vlhkostí, která vnikala do zdí, či s narušenou statikou stropu. Zatímco lešení zmizí už zítra, malby si návštěvníci prohlédnou až o Velikonocích. Do té doby zůstane kaple nepřístupná.
15. 1. 2026

Sněžení komplikovalo dopravu, autobusy v Praze nabíraly zpoždění

Sněžení po náročném pátku komplikuje i nadále dopravu na některých místech republiky. Například v Praze, na západě Čech či v Královéhradeckém kraji. Zpoždění tak mají zejména autobusy či některé vlaky. Dopravu na Pražském okruhu směrem k letišti omezila srážka šesti aut, omezený provoz je i u žižkovského nádraží po střetu sanitky a dvou aut. Omezen je provoz kabinové lanovky na Sněžku. D8 je po nehodě neprůjezdná. Podle předpovědí pak v noci na neděli bude více mrznout, v Beskydech má intenzivně sněžit.
10. 1. 2026Aktualizováno10. 1. 2026

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Západní polovinu republiky v pátek brzo ráno zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Havárie se zatím podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Sněžení se v průběhu dne přesunulo i na Moravu a do Slezska.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026

Špína a přemrštěné nájmy. Reportéři ČT zmapovali obchod s chudobou

Žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách, ale platí za to i násobně víc, než kdyby bydleli v moderním bytě. To je podle úřadu případ desítek lidí v Chrasti na Chrudimsku. Majitel bývalé továrny je tam ubytoval v budovách, které vůbec pro bydlení nejsou určené. A to samé dělá i v jiných městech. Úřady o tom mluví jako o typickém příkladu obchodu s chudobou, ale neví si s tím zatím rady. Pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
7. 1. 2026

Chovatel přivolal pomoc kvůli škrcení hadem. Podle záchranářů ale známky dušení neměl

Rozpor mezi tvrzením hasičů a záchranářů ukázal případ chovatele v Hroznětíně na Karlovarsku. Na tísňovou linku se obrátil s tím, že ho škrtí jeho vlastní had – krajta. Hasiči popsali, jak mu pomohli. Podle zdravotníků, kteří na místo dorazili později, však známky dušení muž nejevil.
7. 1. 2026

Chebsko a Sokolovsko hlásí slabší zemětřesení

Zemětřesení o síle okolo tří stupňů pocítili po 16:30 a následně znovu zhruba o hodinu později lidé v okolí Kraslic na Sokolovsku. Otřesy byly podle reakcí obyvatel na sociálních sítích cítit i na Chebsku a výjimečně také na Karlovarsku.
1. 1. 2026Aktualizováno1. 1. 2026
Načítání...