V Praze 10 jsou kvůli poruše bez tepla a teplé vody tisíce domácností


před 13 mminutami

Kvůli netěsnosti na potrubí je od středečního rána asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Informoval o tom Pavel Maďar z obchodního úseku Pražské teplárenské.

Technici pracují na odstranění poruchy, obnovení dodávek se předpokládá ve středu večer. V Praze stejně jako v ostatních částech Česka je nyní mrazivé počasí.

Poruchu technici zjistili na potrubí ve Vyžlovské ulici ve Strašnicích. „Porucha dočasně ovlivňuje dodávky tepla a teplé vody v části Prahy 10, konkrétně v lokalitách Skalka, Na Padesátém, Rybníčky a v části Starých Strašnic. Dotčeno je přibližně 5500 domácností,“ uvedl Maďar.

Bližší informace o rozsahu poruchy mohou zájemci zjistit na webu Pražské teplárenské.

