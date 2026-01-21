V Praze 10 jsou kvůli poruše bez tepla a teplé vody tisíce domácností

Kvůli netěsnosti na potrubí je od středečního rána asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Informoval o tom Pavel Maďar z obchodního úseku Pražské teplárenské.
Technici pracují na odstranění poruchy, obnovení dodávek se předpokládá ve středu večer. V Praze stejně jako v ostatních částech Česka je nyní mrazivé počasí.
Poruchu technici zjistili na potrubí ve Vyžlovské ulici ve Strašnicích. „Porucha dočasně ovlivňuje dodávky tepla a teplé vody v části Prahy 10, konkrétně v lokalitách Skalka, Na Padesátém, Rybníčky a v části Starých Strašnic. Dotčeno je přibližně 5500 domácností,“ uvedl Maďar.
Bližší informace o rozsahu poruchy mohou zájemci zjistit na webu Pražské teplárenské.