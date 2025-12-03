Elektrárny bychom už zavřeli, kdyby nevyráběly teplo, hlásí Sokolovská uhelná


Konec uhlí v tuzemsku se blíží. Společnost Sokolovská uhelná by už nyní uzavřela své elektrárny, kdyby nesloužily i k výrobě tepla, řekl České televizi předseda dozorčí rady společnosti Pavel Tomek. Odstavení zdrojů předpokládá v příštích letech. Minulý týden oznámil zavření svých uhelných provozů majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač.

Komplex ve Vřesové a elektrárna Tisová, které Sokolovská uhelná provozuje, dodávají v Karlovarském kraji teplo více než padesáti tisícům domácností. Zatím fungují, ekonomicky se už ale přestávají vyplácet.

Podle Tomka jsou provozní výsledky hospodaření dány právě velmi nízkými výnosy z prodeje elektřiny. „Za předpokladu, že bychom nemuseli na zdrojích vyrábět teplo, tak jsem přesvědčen, že v tuto chvíli bychom je už neprovozovali,“ míní.

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026
Elektrárna Chvaletice

Budoucnost uhelných provozů

Skupina Sev.en vlastněná Tykačem minulý týden oznámila, že v dohledné době uzavře elektrárny ve Chvaleticích, Počeradech a teplárnu v Kladně. Sokolovská uhelná plánuje s uhlím i v teplárenství skončit do roku 2030.

„Budeme uzavírat uhelné provozy, které jsou v tuto chvíli těmi nosnými, ze kterých je produkce tepla zajišťována. Budou postupně nahrazovány v určitých fázích klasickými teplárenskými provozy,“ informoval Tomek.

Od uhlí se ustupuje z důvodu, že jeho spalování v elektrárnách produkuje emise plynů, které přispívají ke klimatické změně.

Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady
Spolana Neratovice

Budoucnost uhelných provozů řeší i ČEZ. Každý rok jejich ekonomiku vyhodnocuje. S využíváním uhlí v teplárenství chce společnost skončit nejpozději v roce 2030. V oblasti výroby elektřiny ale konkrétní termín neupřesnila.

„Naše uhelné elektrárny jsou modernizované, účinnější, často s dodávkou tepla do okolí, tudíž zatím jejich ekonomika je příznivá i po roce 2027,“ uvedl mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.

Pokud se společnosti rozhodnou uhelné elektrárny uzavřít, dopady vyhodnotí provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Když usoudí, že jsou nezbytné, Energetický regulační úřad (ERÚ) může nařídit zařízení ponechat v provozu.

Podle vrchního ředitele sekce energetiky ministerstva průmyslu a obchodu Reného Neděly může ERÚ oslovit přímo konkrétního provozovatele a stanovit mu podmínky. „Pokud s nimi nebude souhlasit, pak následně Energetický regulační úřad vypisuje výběrové řízení, v jehož rámci najde jiný subjekt,“ vysvětlil Neděla. Úřad by dle jeho předsedy Jana Šefránka mohl vydávat rozhodnutí či určovat cenu.

Výši kompenzace určí ekonomická data z provozů i od společnosti ČEPS a regulátora. Podporu musí schválit Evropská komise.

Elektrárny bychom už zavřeli, kdyby nevyráběly teplo, hlásí Sokolovská uhelná

Elektrárny bychom už zavřeli, kdyby nevyráběly teplo, hlásí Sokolovská uhelná

