Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologické organizace Arnika středočeská chemička Spolana Neratovice a uhelná elektrárna Počerady na Lounsku. Vyplývá to z žebříčku, který Arnika každoročně sestavuje z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ). V loňském roce dominovaly ve znečištění provozy z Ústeckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje a Vysočiny. K hlavním zdrojům znečištění patřily chemičky, výrobci plastů, uhelné elektrárny a dřevozpracující provozy.
Emise nebezpečných látek v Česku podle organizace ale převážně klesají. Jde o emise skleníkových plynů, rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek, reprotoxických látek, plynů způsobujících kyselé srážky, rtuti a dalších těžkých kovů. Výjimkou z celkového poklesu jsou emise rakovinotvorného a mutagenního formaldehydu a látek nebezpečných pro vodní organismy.
„Domníváme se, že k trvalému snižování emisí škodlivých látek z průmyslových provozů přispěly i naše žebříčky, které jim poskytují srovnání s ostatními znečišťovateli a přispívají k informovanosti občanů o míře vypouštěných škodlivých látek z konkrétních provozů,“ uvedl Jindřich Petrlík z organizace Arnika.
Za znepokojivé organizace označila nárůsty emisí formaldehydu ze dvou dřevozpracujících podniků v Lukavci na Vysočině a nárůst emisí dioxinů z teplárny Veolia v Přerově.
Nejvíce potenciálně rakovinotvorných látek vypustila Spolana
Nejvíce rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných emisí loni do ovzduší podle ekologické organizace vypustila Spolana Neratovice, za emise mutagenních látek jí patří také první místo v žebříčku znečišťovatelů.
První tři příčky znečišťovatelů emisemi oxidu uhličitého obsadily uhelné elektrárny Tušimice, Počerady a Prunéřov. Všechny se nachází v Ústeckém kraji. Také se umístily v žebříčku kvůli emisím rtuti a emisím prachu. Devět z deseti největších zdrojů emisí rtuti do ovzduší tvoří uhelné elektrárny a teplárny.
Zpracovatel dehtu a benzolu DEZA Valašské Meziříčí vypustila nejvíce emisí reprotoxických látek bez oxidu uhelnatého. Látek, které jsou nebezpečné pro vodní organismy, vypustila nejvíce Ústřední čistírna odpadních vod v Praze.
Arnika žebříčky největších znečišťovatelů na základě dat z IRZ připravila letos podvacáté.
- Domácí
- Regiony
- Hlavní město Praha
- Ústecký kraj
- Středočeský kraj
- Kraj Vysočina
- Olomoucký kraj
- Zlínský kraj
- Znečištění ovzduší
- Spolana Neratovice
- Chemička
- Ovzduší
- Arnika
- Elektrárna Počerady
- Emise
- Emise skleníkových plynů
- Rakovinotvorné látky
- Rtuť
- Těžké kovy
- Jindřich Petrlík
- Formaldehyd
- Lukavec
- Dioxiny
- Veolia
- Přerov
- Tušimice
- Počerady
- Prunéřov
- Elektrárna
- Čistírna odpadních vod
- Deza
- Valašské Meziříčí
- Integrovaný registr znečišťování
- Skleníkové plyny
- Ekologie
- Ekologové
- Kvalita ovzduší
- Plasty
- Uhelné elektrárny
- Zpracování dřeva
- Výběr redakce
- Výběr