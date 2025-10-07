Majitelé pozemků v Ostravě-Hošťálkovicích požadují zpět peníze, které radnici za parcely zaplatili. Geologický průzkum totiž ukázal, že jsou zamořené karcinogenními látkami. Vedení obce teď začalo s vlastním průzkumem, který má ukázat rozsah kontaminace. Teprve pak rozhodne, jestli peníze kupcům vrátí.
Koupili pozemky, zjistili, že jsou zamořené. Teď chtějí od obce zpět peníze
Na pozemcích, kde měly stát nové byty, geologové zkoumají podloží až patnáct metrů hluboko pod zemí. Na každé parcele vyhloubí těžká technika jámu a vrt. Odtud geologové odeberou vzorky pro laboratorní testování.
Dřívější geologický průzkum, který si nechali udělat někteří z majitelů pozemků, ukázal přítomnost polyaromatických uhlovodíků, ropných a těkavých látek i některých těžkých kovů.
V lokalitě v minulém století stála pískovna
„Domluvili jsme se s architektem, že by bylo možné udělat geologický průzkum, protože zjistil, že tady byla pískovna,“ vysvětlil majitel jedné z parcel Radek Toman.
Po skončení těžby v sedmdesátých letech minulého století totiž jámu zřejmě zavezli odpadem. Podle toho, co bagr vyzvedl ze země, se nejedná o běžný komunální odpad. Svědčí o tom temně zbarvená hlína a také zápach.
Ostravský obvod Hošťálkovice chce vracet peníze pouze za ty pozemky, na kterých se chemické znečištění prokáže. „Ve spolupráci s městem jsme připraveni o těchto záležitostech jednat. Samozřejmě teď chceme svolat mimořádné zastupitelstvo,“ sdělil starosta městského obvodu Jiří Jureček (STAN).
Výsledky geologického průzkumu by měly být známé přibližně za tři týdny. Všech sedm majitelů pozemků požaduje své peníze zpět. V této lokalitě stavět nechtějí.