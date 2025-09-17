Koupili od obce pozemky. Ukázalo se, že půda je zamořená toxiny


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Zamořená půda v Ostravě-Hošťálkovicích
Zdroj: ČT24

Majitelé koupili od obce v Ostravě-Hošťálkovicích stavební pozemky, na kterých hodlali vybudovat nové rodinné domy. Podle průzkumu, který si nechali majitelé parcel v Ostravě-Hošťálkovicích udělat, však půda obsahuje karcinogenní chemikálie, konkrétně benzeny a ropné uhlovodíky. Celkem obec prodala devět takových parcel. Majitelé teď chtějí od smlouvy odstoupit a požadují vrácení peněz. Obec chce ale nejdřív provést vlastní průzkum v celé lokalitě.

Načítání...