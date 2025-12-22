Vlak v Roudnici opět poškodil trakční vedení, hasiči evakuují čtyři sta cestujících

V Roudnici nad Labem na Litoměřicku vlak během jízdy poškodil trakční vedení, v této stanici se to kvůli opravě mostu přímo nad tratí stává opakovaně. Na koridorové trati z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa před polednem stál provoz v úseku Hrobce – Roudnice nad Labem, zhruba ve 12:45 mohly dálkové a regionální vlaky místem projíždět po jedné koleji, vyplývá z informací Správy železnic a Českých drah.
Hasiči budou z vlaku evakuovat asi 400 cestujících, informoval v pondělí před 13:00 mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
„V Roudnici nad Labem došlo během jízdy vlaku k poškození sběrače lokomotivy a trakčního vedení. Provoz na trati je zastaven,“ sdělil Kavka. Zhruba po hodině byl provoz obnoven po jedné koleji.
V Roudnici se opravuje Špindlerův most přímo nad hlavní železniční tratí. Kvůli bezpečnosti pracovníků musí strojvedoucí stáhnout před daným úsek sběrač. Opatření však někteří nerespektují. Jiné řešení se zatím nenašlo. Omezení bude možné zrušit až po dokončení oprav mostových polí nad tratí, což je nyní priorita, řekla v listopadu Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který stavbu financuje.
Most v Roudnici je kvůli rekonstrukci uzavřený od začátku letošního března pro veškerou dopravu, hotovo má být příští rok na podzim. Správa železnic kvůli opakovaným mimořádným událostem v této stanici zavedla ještě některá nadstandardní opatření – například na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.