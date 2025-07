Přibývá rakoviny plic u nekuřáků. Příčinou je znečištění, v Asii i bylinky, konstatuje studie

O rakovině plic se mluví jako o nemoci kuřáků. Jenže s tím, jak ubývá kuřáků tabáku, objevují se v nemocnosti touto chorobou nové trendy – podle lékařů jsou to trendy znepokojivé. Rakoviny plic totiž přibývá u lidí, kteří nikdy nekouřili. Navíc tento druh zhoubného bujení neúměrně postihuje ženy, a to zejména ty asijského původu. Mnohem častěji než na Západě se také objevuje v Asii.

Až donedávna byl tento problém v podstatě neviditelný. Hlavní příčina rakoviny plic, kouření, totiž byla tak dominantní, že zakryla ostatní možné vlivy. Teprve nyní, kdy vliv kouření klesá, se dají tyto další příčiny najít. Nový výzkum se cíleně díval jenom na ně.

Vědci navrhli výzkum, který se zaměřil pouze na nekuřáky, zkoumal u nich vznik rakoviny s ohledem na genetické souvislosti. Statistická souvislost se už objevila ve více studiích v minulosti, ale zatím se nedařilo odhalit, co za tím stojí: tedy, jak špinavý vzduch ničí DNA, v níž vyvolává genetické změny vedoucí nakonec k rakovině.

Znečištění ovzduší a mutace

Tým analyzoval plicní nádory 871 lidí, kteří nikdy nevzali cigaretu mezi rty. Tato zkoumaná skupina pocházela z 28 zemí světa, které se od sebe liší různou úrovní znečištění, a to v Africe, Asii, Evropě a Severní Americe. Vědci sekvenovali kompletní genom všech těchto lidí, což jim umožnilo získat různé vzorce mutací DNA, které svědčí o tom, jak byla těla těchto lidí vystavena znečištění a co to s jejich organismy udělalo.

Když tato data zkombinovali s údaji o tom, jaké je znečištění v bydlištích těchto osob, dokázali popsat souvislost. Ukázalo se, že lidé, kteří žijí ve více znečištěném prostředí, měli v plicních nádorech výrazně více mutací spojených s rakovinou.