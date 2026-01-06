Stát připravili o pět miliard korun. Daňový podvod zmapovali Reportéři ČT


Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi členy gangu, který páchal masivní podvody na daních. Skupina cizinců z postsovětských zemí, která do Česka dovážela nezdaněnou elektroniku, podle obvinění stát připravila téměř o pět miliard korun. Pro NCOZ je to historicky vůbec nejvyšší škoda a je možné, že ještě naroste. Kriminalisté případ rozplétali tři roky pomocí odposlechů i sledování podezřelých, kvůli dodávkám z USA jim pomáhala i FBI. Miliardové podvody probíhaly od roku 2017 nejméně do poloviny roku 2024. Pachatelům hrozí až deset let vězení. Podrobnosti případu v pořadu Reportéři ČT rozkryl Dalibor Bártek.

NCOZ stíhá sedm lidí za krácení daní s rekordní škodou 4,7 miliardy
