Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval v neděli dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Komplikace v Čechách a na jihozápadní Moravě může způsobit i ojedinělá tvorba náledí v pondělí v ranních hodinách,“ upozornili meteorologové.
Ledovka v posledních dnech potrápila zejména Moravu a Slezsko. Výstraha pro východní oblasti Česka skončila v neděli dopoledne. Meteorologové zároveň varovali před mrznoucími srážkami, které se přesunuly do části Středočeského kraje, především na Berounsko, Kladensko, Rakovnicko a do okolí Slaného a také do západní části kraje Ústeckého.
Náledí hrozí, když zaprší a pak se ochladí, respektive když během dne taje sníh a večer začne zase mrznout. Zjednodušeně, když voda zmrzla, byla už na zemi, proto se jedná o náledí.
Pro vznik ledovky jsou naopak důležité správné podmínky už ve výšce. V atmosféře totiž musí být vrstva teplého vzduchu. Tam sněhové vločky roztají a stanou se z nich dešťové kapky. Ve studeném vzduchu se pak kapky rychle podchladí, mají teplotu pod nulou, ale už nestihnou ztuhnout.
Při dopadu na podchlazený povrch se pak taková kapka rozstříkne a rozlije do všech stran a okamžitě zmrzne. Vznikne tak tenká vrstvička průhledného ledu. Když mrznoucí déšť trvá dlouho, může mít led i několik centimetrů.
Zdroj: ČT24
„Večer a v první polovině noci očekáváme četnější srážky, které v západní polovině Čech budou místy namrzat a vytvářet ledovku,“ sdělil ČHMÚ. Večer a v noci na pondělí bude navíc v Karlovarském kraji sněžit. Napadne pět až dvanáct centimetrů převážně mokrého sněhu. K ránu a v pondělí dopoledne bude dle předpovědi sněžení slábnout.