Právě se stalo
Andrej Babiš obhájil post předsedy ANO. Neměl protikandidáta Zobrazit

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Meteorologové prodloužili výstrahu před ledovkou. Nově platí do nedělních 10:00 pro Moravu a Slezsko, část Vysočiny a Pardubického kraje a nově i pro část Královéhradeckého kraje a Jižních Čech, informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Na Moravě, ve Slezsku a v severovýchodních Čechách se místy vyskytuje mrznoucí mrholení, při kterém se nadále vytváří ledovka,“ upozornili meteorologové v sobotu dopoledne. „V noci mohou být srážky ve východní polovině území četnější, ve formě deště se sněhem a ojediněle mrznoucího deště s tvorbou ledovky,“ doplnili.

V neděli ráno a dopoledne budou podle předpovědi srážky přechodně ustávat a začne se oteplovat nad bod mrazu.

Problémy s ledovkou začaly už v pátek hlavně v Jihomoravském kraji. Stalo se tam zhruba 150 nehod, většina z nich se obešla bez vážnějších zranění. Tvořily se kolony. Desítky chodců utrpěly zranění po pádu na chodníku. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů chodců traumaplán. Před polednem se začala situace uklidňovat.

Podle původní předpovědi se ledovka měla zmírnit v sobotu dopoledne. Meteorologové výstrahu ráno prodloužili nejprve do 12:00. Následně vydali rozšířené varování s platností do nedělních 10:00.

Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.

Ledovka způsobila v části Moravy víc než 150 nehod
Dopravní situace na jižní Moravě

Výběr redakce

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

před 19 mminutami
Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO

ŽivěBabiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO

06:00Aktualizovánopřed 30 mminutami
Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Prezident už podle něho vede kampaň

Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Prezident už podle něho vede kampaň

11:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Solární panely i baterie letos zřejmě zdraží až o dvacet procent

Solární panely i baterie letos zřejmě zdraží až o dvacet procent

před 1 hhodinou
Po ruských útocích je na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Po ruských útocích je na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

02:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

před 4 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

před 4 hhodinami
Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

01:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Meteorologové prodloužili výstrahu před ledovkou. Nově platí do nedělních 10:00 pro Moravu a Slezsko, část Vysočiny a Pardubického kraje a nově i pro část Královéhradeckého kraje a Jižních Čech, informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 19 mminutami

ŽivěBabiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu na volebním sněmu ANO obhájil pozici předsedy hnutí, byl jediným kandidátem. „Budu dál pracovat. Společně musíme přesvědčit naše spoluobčany, že jsme nejlepší,“ prohlásil premiér po oznámení výsledků. Dříve na sněmu zmínil, že vládní koalice měla uvažovat o společném kandidátovi na prezidenta do voleb v roce 2028.
06:00Aktualizovánopřed 30 mminutami

Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Prezident už podle něho vede kampaň

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém. Na sobotním sněmu hnutí ANO v Praze ministerský předseda řekl, že nechce dávat energii na spory. Prezident Petr Pavel, který tento týden ohlásil ambici prezidentský mandát obhajovat, už podle Babiše vede volební kampaň.
11:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Solární panely i baterie letos zřejmě zdraží až o dvacet procent

Solární elektrárny budou letos zdražovat. Ceny fotovoltaických panelů a baterií mohou postupně vzrůst až o dvacet procent. Důvodem je růst cen jednotlivých materiálů, jejichž producentem je především Čína. Skokový růst kompletních zařízení zatím nehrozí, vyplývá z informací solární firmy Raylyst a Solární asociace.
před 1 hhodinou

Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

Náčelník generálního štábu Karel Řehka v pátek uvedl, že armáda je od loňského podzimu připravena poskytnout Ukrajině čtyři letouny L-159. Podle něj by to nijak neohrozilo obranyschopnost Česka. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) prodej letounů nepodporuje a tvrdí, že žádné takové doporučení od vojáků nedostal. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v Událostech, komentářích řekl, že ho prohlášení armády nepřekvapilo a zastává stejný názor, obranyschopnost Česka by to podle něj „nijak fatálně neohrozilo“. Poslanec Radek Koten (SPD) podotkl, že dodat „pouze holá letadla bez jakéhokoli servisu, náhradních dílů, bez vycvičených pilotů“ mu smysl nedává. V debatě moderované Lukášem Dolanským hosté hovořili rovněž o českém zbrojním průmyslu a vstupu zbrojařské skupiny CSG na burzu. Svůj komentář připojil také bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok.
před 4 hhodinami

Nové vysokoškolské obory reflektují trendy i požadavky firem

Vysoké školy v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech otevřou příští akademický rok nové obory. Podle mluvčích oslovených škol reagují nové studijní programy na konkrétní požadavky zaměstnavatelů, kteří kromě praktických znalostí žádají i schopnost kritického myšlení. Školy zohledňují i společenské trendy. Nové studijní programy se často týkají životního prostředí nebo umělé inteligence.
před 4 hhodinami

Češi poslali na pomoc Ukrajině za den a půl přes 40 milionů

Od spuštění nové sbírky na pomoc Ukrajině ve středu večer se v tuzemsku do pátečního odpoledne vybralo přes čtyřicet milionů korun. Překonána tak byla obdobná výzvu v Polsku, kde za šest dní lidé naposílali v přepočtu na třicet milionů korun. Češi takto poslali po pokračujících ruských útocích na ukrajinskou energetickou síť peníze například na generátory a záložní zdroje. Napadené zemi pomáhají a přispívají ale i jinak – například výrobou zákopových svíček či maskovacích sítí. Do této produkce se zapojil Skaut i další organizace.
před 5 hhodinami

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy skupiny ČEZ

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Píše to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Kauza začala v devadesátých letech. Podle mluvčího skupiny ČEZ podnik žádné obstavené účty nemá.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...