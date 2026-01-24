Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Meteorologové prodloužili výstrahu před ledovkou. Nově platí do nedělních 10:00 pro Moravu a Slezsko, část Vysočiny a Pardubického kraje a nově i pro část Královéhradeckého kraje a Jižních Čech, informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Na Moravě, ve Slezsku a v severovýchodních Čechách se místy vyskytuje mrznoucí mrholení, při kterém se nadále vytváří ledovka,“ upozornili meteorologové v sobotu dopoledne. „V noci mohou být srážky ve východní polovině území četnější, ve formě deště se sněhem a ojediněle mrznoucího deště s tvorbou ledovky,“ doplnili.
V neděli ráno a dopoledne budou podle předpovědi srážky přechodně ustávat a začne se oteplovat nad bod mrazu.
Problémy s ledovkou začaly už v pátek hlavně v Jihomoravském kraji. Stalo se tam zhruba 150 nehod, většina z nich se obešla bez vážnějších zranění. Tvořily se kolony. Desítky chodců utrpěly zranění po pádu na chodníku. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů chodců traumaplán. Před polednem se začala situace uklidňovat.
Podle původní předpovědi se ledovka měla zmírnit v sobotu dopoledne. Meteorologové výstrahu ráno prodloužili nejprve do 12:00. Následně vydali rozšířené varování s platností do nedělních 10:00.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.