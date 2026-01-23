Namrzající mrholení způsobilo na jihu Moravy desítky nehod


Na jižní Moravě se kvůli namrzajícímu mrholení staly od pátečního rána desítky nehod. Se zpožděním jezdí MHD v Brně i regionální autobusy, někde nejezdí vůbec. Na dálnicích se tvoří kvůli haváriím dlouhé kolony. Některá místa na silnicích jsou kvůli odstraňování následků zcela neprůjezdná. Vyplývá to z informací hasičů na síti Threads, podrobnosti připojují také policisté či dopravní společnost Kordis JMK.

Dálnice D1 byla kvůli nehodám zavřená mezi 214. a 221. kilometrem na Vyškovsku směrem do Brna, dálnice D2 na 6. kilometru také směrem do Brna. Aktuálně by tato místa měla být podle webu Dopravní info s opatrností částečně průjezdná. Hasiči odstraňují nehodu na silnici 430, souběžné s D1, mezi Rousínovem a odbočkou na Velešovice.

Stejně tak byla dočasně zavřená Vídeňská ulice u Modřic směrem z Brna. Aktuálně také zasahují hasiči u nehody osmi aut na silnici I/23 v Rosicích u odbočky na Tetčice, podle snímků ze sociálních sítí jde o pomačkané plechy.

Provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec ve sdělení pro média uvedl, že mrholit začalo krátce před 5:00 a v ulicích jsou všechny posypové vozy. Brněnský dopravní podnik od rána kvůli zhoršené sjízdnosti eviduje zpoždění u řady spojů až 25 minut.

Nesjízdná je silnice mezi brněnskou Líšní a Ochozem u Brna, kvůli čemuž tudy neprojíždí linka 201 a jede pouze mezi Jedovnicemi a Bílovicemi nad Svitavou, odkud musejí cestující pokračovat do Brna vlakem. Linka 151 kvůli nesjízdné silnici začíná a končí v Podolí. Až půlhodinová zpoždění mají spoje na Vyškovsku, nejezdí také linka 754 mezi Orlovicemi a Medlovicemi. Kvůli situaci na příjezdu do Brna a nehodám mají podobně velká zpoždění i linky projíždějící Rajhradem a Modřicemi jižně od Brna.

Komplikace hlásí Šumpersko či Prostějovsko

Zvýšeně opatrní by v pátek měli být řidiči také při cestách na severu Olomouckého kraje. Na Šumpersku padá mrznoucí mrholení, silnice tak mohou být místy kluzké. Na vozovkách krytých posypem leží navíc zbytky zmrazků. Sněhové přeháňky se vyskytují také na Prostějovsku či na Olomoucku, ledovku hlásí silničáři i na dálnici D46 mezi Olomoucí a Prostějovem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Policie eviduje několik dopravních nehod.

Dvě havarovaná auta blokují pravý pruh dálnice D46 na trase Vyškov–Olomouc u Brodku u Prostějova, srazilo se zde osobní a nákladní auto. Nehoda se stala také u Výšovic na Prostějovsku a mezi Hněvotínem a Lutínem, doplnilo ŘSD.

Slunečné a mrazivé počasí vystřídá zatažené nebe se sněžením
Ilustrační foto

Podle Českého hydrometeorologického ústavu má být v Jihomoravském kraji zataženo, na některých místech se objeví slabé sněžení nebo mrholení, a to i mrznoucí. Maximální teploty budou kolem nuly.

Silná ledovka zkomplikovala dopravu
Ledovka pokryla automobily

