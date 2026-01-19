Slunečné a mrazivé počasí vystřídá zatažené nebe se sněžením


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
6 minut
Předpověď počasí (19. 01. 2026)
Zdroj: ČT24

V Česku bude až do čtvrtka většinou slunečno, noci budou mrazivé, teploty přes den budou kolem nuly. Hlavně na Českomoravské vrchovině meteorologové očekávají větrno. Od pátku se nebe zatáhne, mrazy se zmírní a o víkendu může sněžit. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nízká oblačnost se může během pondělí objevit jen ojediněle zejména na Moravě. Teploty se budou pohybovat od minus tří do plus dvou stupňů Celsia, až pět stupňů nad nulou může být ve Slezsku. Vítr může zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech foukat v nárazech rychlostí až sedmdesát kilometrů v hodině.

Podobné budou teploty přes den i v dalších dnech, v noci budou klesat až k minus deseti stupňům Celsia a při vyjasnění i níže. Objevit se mohou mrznoucí mlhy. Vítr s nárazy až sedmdesát kilometrů očekávají meteorologové na Českomoravské vrchovině ještě i v úterý, ve středu s rychlostí do 55 kilometrů v hodině.

„Nejchladněji by mělo být ve čtvrtek, kde počítáme s tím, že na jihozápadě našeho území bude nízká oblačnost a pod ní by se teploty pohybovaly pouze kolem minus pěti stupňů Celsia,“ řekl meteorolog ČT Miloš Dvořák.

V pátek se obloha zatáhne, postupně zejména na východě může začít slabě sněžit. Teploty by už ani v noci neměly klesnout pod minus deset stupňů Celsia. Přes den bude teploměr dál ukazovat kolem nuly, stejně i během víkendu. Na konec týden předpovídá ČHMÚ občasné sněžení, v nejnižších polohách může padat i déšť se sněhem.

V Česku bude až do čtvrtka většinou slunečno, noci budou mrazivé, teploty přes den budou kolem nuly. Hlavně na Českomoravské vrchovině meteorologové očekávají větrno. Od pátku se nebe zatáhne, mrazy se zmírní a o víkendu může sněžit. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
