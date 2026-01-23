Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
„Na Moravě se místy vyskytuje mrznoucí mrholení, při kterém se vytváří ledovka. Předpokládáme, že její tvorba bude pokračovat i během dnešního dne a noci na sobotu,“ uvedli v pátek meteorologové.
Výstraha před ledovkou s nízkým stupněm nebezpečí platí do sobotního rána pro celý Jihomoravský kraj, většinu Olomouckého kraje a části Vysočiny, Pardubického a Zlínského kraje.
V pátek ráno ledovka zkomplikovala dopravu hlavně na jižní Moravě. Před půl osmou řešila policie více než stovku nehod a dalších dvacet událostí v dopravě. Zpoždění měla MHD v Brně i regionální autobusy, někde nejezdily vůbec. Na dálnicích byly kvůli haváriím dlouhé kolony.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.