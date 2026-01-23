Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK, ČHMÚ

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.

„Na Moravě se místy vyskytuje mrznoucí mrholení, při kterém se vytváří ledovka. Předpokládáme, že její tvorba bude pokračovat i během dnešního dne a noci na sobotu,“ uvedli v pátek meteorologové.

Výstraha před ledovkou s nízkým stupněm nebezpečí platí do sobotního rána pro celý Jihomoravský kraj, většinu Olomouckého kraje a části Vysočiny, Pardubického a Zlínského kraje.

V pátek ráno ledovka zkomplikovala dopravu hlavně na jižní Moravě. Před půl osmou řešila policie více než stovku nehod a dalších dvacet událostí v dopravě. Zpoždění měla MHD v Brně i regionální autobusy, někde nejezdily vůbec. Na dálnicích byly kvůli haváriím dlouhé kolony.

Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy desítky nehod
Dopravní situace na jižní Moravě

Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.

Nahrávám video
Jaký je rozdíl mezi ledovkou, náledím a námrazou a jak vznikají
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

před 30 mminutami
Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák

Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák

před 38 mminutami
V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

před 40 mminutami
Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml

Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml

02:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy přes sto nehod

Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy přes sto nehod

před 2 hhodinami
Republikáni těsně zabránili rezoluci zakazující Trumpovi akce proti Venezuele

Republikáni těsně zabránili rezoluci zakazující Trumpovi akce proti Venezuele

před 5 hhodinami
USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters

USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters

před 5 hhodinami
EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
před 30 mminutami

V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

V části Moravskoslezského kraje jsou stále výrazně zhoršené rozptylové podmínky. V aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka je smogová situace, kterou meteorologové kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší vyhlásili ve čtvrtek večer. Imisní limit pro polétavý prach, který je padesát mikrogramů na metr krychlový, je překročený na všech měřicích stanicích, často dvoj- i trojnásobně.
před 40 mminutami

Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy přes sto nehod

Policie má na jižní Moravě kvůli ledovce nahlášeno přes sto nehod a dalších asi dvacet událostí v dopravě. Záchranáři kvůli tomu vyhlásili traumaplán. Se zpožděním jezdí MHD v Brně i regionální autobusy, někde nejezdí vůbec. Na dálnicích se tvoří kvůli haváriím dlouhé kolony. Některá místa na silnicích jsou kvůli odstraňování následků zcela neprůjezdná. Problémy hlásí také Olomoucký kraj.
před 2 hhodinami

Bouře udeřila na Athény, zaplavila ulice kamením

Dva lidé zemřeli v Řecku poté, co přívalové deště zasáhly Athény a další místa. Žena zemřela poté, co ji srazilo auto nesené lokální povodní v jižním předměstí Athén. V přístavu na Peloponésu v jižním Řecku byl rozbouřeným mořem smeten člen pobřežní stráže, když se pokoušel upevnit člun. Hasiči přijali v řeckém hlavním městě stovky hovorů s žádostí o odčerpání vody ze zaplavených budov. Bouře zaplavila ulice bahnem a kamením. Očekává se, že ve čtvrtek se přesune do východní části země.
včera v 09:57

Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia

Na Šumavě klesly ve čtvrtek ráno na některých místech teploty k minus třiceti stupňům Celsia. Nejchladněji bylo na Rokytské slati na Klatovsku, kde naměřili minus 29 stupňů, u Kvildy na Prachaticku pak minus 28,4 stupně Celsia, uvedl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nadcházející víkend bude v Česku spíše zamračený. Sněžení očekávají meteorologové v neděli hlavně v jižní polovině země.
včera v 08:54

Slunečné a mrazivé počasí vystřídá zatažené nebe se sněžením

V Česku bude až do čtvrtka většinou slunečno, noci budou mrazivé, teploty přes den budou kolem nuly. Hlavně na Českomoravské vrchovině meteorologové očekávají větrno. Od pátku se nebe zatáhne, mrazy se zmírní a o víkendu může sněžit. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
19. 1. 2026Aktualizováno19. 1. 2026

Na Vysočině a severu Čech se čeká od neděle silný vítr

Vysočinu, část Pardubického kraje a sever Čech zasáhne od nedělního poledne silný jihovýchodní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až osmdesát kilometrů za hodinu, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj vítr zeslábne až v noci na úterý.
17. 1. 2026Aktualizováno17. 1. 2026

Jaký bude rok 2026? Velká předpověď naznačuje vysoké teploty

Letošní rok by se mohl zařadit k těm dosud nejteplejším. Naznačují to predikce na základě analýzy historických dat a sledování dlouhodobého vývoje. Důležitou roli mají mít jevy El Niňo a La Niňa. Dosud nejteplejší byl rok 2024, ten loňský se stal třetím nejteplejším od počátku pozorování.
16. 1. 2026
Načítání...