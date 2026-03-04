Řidiče v Brně omezí další dopravní stavby i redukce v centru

Dopravu v Brně letos ovlivní řada dopravních staveb a oprav. Vedle pokračujících prací začnou nové projekty, například dálniční připojení u Černovické terasy nebo oprava mostu přes ulici Hybešovu. Město zároveň připravuje výrazné omezení automobilové dopravy v historickém centru.
Na dopravu v Brně budou mít vliv především práce na dálnici D1, pokračují také opravy na Fryčajově, Drobného nebo Jihlavské. Nově stavbaři zamíří na dálniční připojení u Černovické terasy, železničáři opraví most přes Hybešovu ulici a krajští silničáři se budou věnovat opravám povrchů na Olomoucké, Seifertově nebo Staré dálnici. Další akce plánují také dopravní podnik nebo brněnské teplárny.
„Stejně jako v loňském roce investujeme do oprav komunikací a inženýrských sítí téměř 1,5 miliardy korun, další peníze přidává stát a kraj. Městská infrastruktura se díky tomu obnovuje a modernizuje v objemu, jaký tu dlouho nebyl,“ říká radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
V rámci koordinace dopravních staveb se podle něj město snaží, aby se v jednom místě opravilo co nejvíce inženýrských sítí i povrchů a aby se do projektů zapojovaly také soukromé subjekty. „Díky tomu bychom rádi předcházeli situacím, kdy se jedna silnice rozkopává několikrát za sebou,“ dodal Kratochvíl.
„V letošním roce pokračuje obrovský projekt Ředitelství silnic a dálnic na přestavbu mimoúrovňové křižovatky na jihu Brna, pokračovat budou práce na Bauerově, kde upravíme i křižovatku u čtvrté brány výstaviště,“ řekl radní. Město zahájilo také stavbu bulváru, který propojí centrum s budoucím vlakovým nádražím. Ta ale podle něj nebude mít vliv na dopravu.
Pro návštěvníky Brněnské přehrady bude komplikací dlouhodobé uzavření hráze. „Jednali jsme s Povodím Moravy, ale neexistuje jiná varianta. Proto jsme to aspoň posunuli do takového termínu, že to ovlivní jednu turistickou sezonu,“ řekl Kratochvíl. Přerušená bude nejen silnice, ale i cesta pro pěší a cyklisty na levém břehu přehrady z přístaviště k hradu Veveří.
Méně aut v historickém centru
Pro řidiče bude zásadní především omezení vjezdu do historického centra. Město sníží počet oprávnění k vjezdu a na třech místech nainstaluje výsuvné sloupky, které díky čtečce registračních značek vpustí pouze auta s povolením. Nová oprávnění by měla platit od června, instalace sloupků se očekává v září.
„Těch opatření je více a nedokážeme všechno spustit v jeden moment,“ poznamenal Kratochvíl. Podle něj se situace v centru každoročně zhoršuje a dílčí kroky města ji zatím výrazně nezlepšily. „Část řidičů je neukázněná a rychle roste frekvence zásilkových a rozvážkových služeb,“ řekl.
Nově se do centra dostanou pouze obyvatelé, majitelé nemovitostí, vozidla integrovaného dopravního systému a MHD. „Zrušíme všechna stanoviště taxislužeb, oprávnění nedostanou zásilkové ani rozvážkové služby,“ uvedl radní.
Tato vozidla budou moci do centra vjíždět pouze mezi 04:00 a 11:00, tedy v době vyhrazené pro zásobování. Stejné časové omezení se bude týkat také řemeslníků nebo služeb zajišťujících opravy v domech. „Samozřejmě při haváriích bude vjezd umožněn, ale chceme centrum od aut vyčistit,“ řekl Kratochvíl. Většina ulic je totiž již dnes pěší zónou.
Sloupky, které vjezdu zamezí, budou umístěny v tramvajové trati u ústí Masarykovy ulice u nádraží, na opačném konci před náměstím Svobody a v Rašínově ulici, kde v současnosti na vjezd dohlížejí strážníci. Auta, která po Masarykově ulici od nádraží do centra vjedou, budou muset odbočit do Jánské ulice, kde bude umístěna příkazová značka.
Omezen bude i průjezd tramvají a počet parkovacích míst
Ubude také tramvají na náměstí Svobody. Silnější regulace vjezdu a parkování se dotkne i dalších ulic v centru.
Za dva roky má být dokončena stavba Janáčkova kulturního centra (JKC). Souběžně s tím by se měla na pěší zónu proměnit Veselá ulice mezi Solniční a Dominikánskou. Vjezd bude povolen pouze obyvatelům a řidičům mířícím do podzemních garáží ve Špalíčku.
Město také výrazně omezí počet parkovacích míst ve Veselé ulici. Nová místa nabídne parkovací dům u JKC. Na Dominikánském náměstí ubyde parkovacích míst a budou zrušena vyhrazená parkovací stání. Ta zmizí i na dalších místech a stání budou určena obyvatelům a abonentům. Jakou regulaci zvolí město pro Zelný trh, zatím řeší. Další omezení plánuje také pro auta vjíždějící před Nejvyšší správní soud a do prostoru okolo kostela svatého Jakuba.