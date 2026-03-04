Řidiče v Brně omezí další dopravní stavby i redukce v centru


Dopravu v Brně letos ovlivní řada dopravních staveb a oprav. Vedle pokračujících prací začnou nové projekty, například dálniční připojení u Černovické terasy nebo oprava mostu přes ulici Hybešovu. Město zároveň připravuje výrazné omezení automobilové dopravy v historickém centru.

Na dopravu v Brně budou mít vliv především práce na dálnici D1, pokračují také opravy na Fryčajově, Drobného nebo Jihlavské. Nově stavbaři zamíří na dálniční připojení u Černovické terasy, železničáři opraví most přes Hybešovu ulici a krajští silničáři se budou věnovat opravám povrchů na Olomoucké, Seifertově nebo Staré dálnici. Další akce plánují také dopravní podnik nebo brněnské teplárny.

„Stejně jako v loňském roce investujeme do oprav komunikací a inženýrských sítí téměř 1,5 miliardy korun, další peníze přidává stát a kraj. Městská infrastruktura se díky tomu obnovuje a modernizuje v objemu, jaký tu dlouho nebyl,“ říká radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Stavby v Brně v roce 2026
V rámci koordinace dopravních staveb se podle něj město snaží, aby se v jednom místě opravilo co nejvíce inženýrských sítí i povrchů a aby se do projektů zapojovaly také soukromé subjekty. „Díky tomu bychom rádi předcházeli situacím, kdy se jedna silnice rozkopává několikrát za sebou,“ dodal Kratochvíl.

Začala přestavba křižovatky D1 a D2 na jihu Brna
Současná podoba křížení D1 a D2 u Brna

„V letošním roce pokračuje obrovský projekt Ředitelství silnic a dálnic na přestavbu mimoúrovňové křižovatky na jihu Brna, pokračovat budou práce na Bauerově, kde upravíme i křižovatku u čtvrté brány výstaviště,“ řekl radní. Město zahájilo také stavbu bulváru, který propojí centrum s budoucím vlakovým nádražím. Ta ale podle něj nebude mít vliv na dopravu.

Pro návštěvníky Brněnské přehrady bude komplikací dlouhodobé uzavření hráze. „Jednali jsme s Povodím Moravy, ale neexistuje jiná varianta. Proto jsme to aspoň posunuli do takového termínu, že to ovlivní jednu turistickou sezonu,“ řekl Kratochvíl. Přerušená bude nejen silnice, ale i cesta pro pěší a cyklisty na levém břehu přehrady z přístaviště k hradu Veveří.

Dopravní stavby v Brně 2026
Méně aut v historickém centru

Pro řidiče bude zásadní především omezení vjezdu do historického centra. Město sníží počet oprávnění k vjezdu a na třech místech nainstaluje výsuvné sloupky, které díky čtečce registračních značek vpustí pouze auta s povolením. Nová oprávnění by měla platit od června, instalace sloupků se očekává v září.

„Těch opatření je více a nedokážeme všechno spustit v jeden moment,“ poznamenal Kratochvíl. Podle něj se situace v centru každoročně zhoršuje a dílčí kroky města ji zatím výrazně nezlepšily. „Část řidičů je neukázněná a rychle roste frekvence zásilkových a rozvážkových služeb,“ řekl.

Nově se do centra dostanou pouze obyvatelé, majitelé nemovitostí, vozidla integrovaného dopravního systému a MHD. „Zrušíme všechna stanoviště taxislužeb, oprávnění nedostanou zásilkové ani rozvážkové služby,“ uvedl radní.

Provoz v centru Brna zeslábl. Na povolení nedosáhly ani rozvozy jídel
Pěší zóna v centru Brna

Tato vozidla budou moci do centra vjíždět pouze mezi 04:00 a 11:00, tedy v době vyhrazené pro zásobování. Stejné časové omezení se bude týkat také řemeslníků nebo služeb zajišťujících opravy v domech. „Samozřejmě při haváriích bude vjezd umožněn, ale chceme centrum od aut vyčistit,“ řekl Kratochvíl. Většina ulic je totiž již dnes pěší zónou.

Sloupky, které vjezdu zamezí, budou umístěny v tramvajové trati u ústí Masarykovy ulice u nádraží, na opačném konci před náměstím Svobody a v Rašínově ulici, kde v současnosti na vjezd dohlížejí strážníci. Auta, která po Masarykově ulici od nádraží do centra vjedou, budou muset odbočit do Jánské ulice, kde bude umístěna příkazová značka.

Omezen bude i průjezd tramvají a počet parkovacích míst

Ubude také tramvají na náměstí Svobody. Silnější regulace vjezdu a parkování se dotkne i dalších ulic v centru.

V Brně začala stavba koncertního sálu, přípravy se táhly řadu let
Poklepání základního kamene stavby JKC v Brně

Za dva roky má být dokončena stavba Janáčkova kulturního centra (JKC). Souběžně s tím by se měla na pěší zónu proměnit Veselá ulice mezi Solniční a Dominikánskou. Vjezd bude povolen pouze obyvatelům a řidičům mířícím do podzemních garáží ve Špalíčku.

Město také výrazně omezí počet parkovacích míst ve Veselé ulici. Nová místa nabídne parkovací dům u JKC. Na Dominikánském náměstí ubyde parkovacích míst a budou zrušena vyhrazená parkovací stání. Ta zmizí i na dalších místech a stání budou určena obyvatelům a abonentům. Jakou regulaci zvolí město pro Zelný trh, zatím řeší. Další omezení plánuje také pro auta vjíždějící před Nejvyšší správní soud a do prostoru okolo kostela svatého Jakuba.

