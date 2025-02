V Brně začala stavba koncertního sálu, přípravy se táhly řadu let

ČT24

, pes

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ČTK

3 minuty Události v regionech: Nový sál pro brněnskou filharmonii Zdroj: ČT24

V jihomoravské metropoli začala výstavba Janáčkova kulturního centra. Šestipodlažní budova v proluce mezi Veselou a Besední ulicí bude sloužit jako velký koncertní sál pro Filharmonii Brno, hlediště pojme dvanáct set lidí. Stavba by měla přijít na více než dvě miliardy korun bez daně a měla by být hotová v roce 2027. Zástupci vlády a města poklepali na základní kámen. Dělníci už na místě pracují. První koncert by v objektu hudebníci měli odehrát za necelé tři roky. Přípravu protáhlo i řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Už před deseti lety někdejší brněnský primátor Petr Vokřál (tehdy ANO) poklepal na základní kámen a zahájil stavbu podzemí. Tentokrát za zvuku fanfár celá delegace oficiálně zahájila výstavbu nadzemní části. „Ta přípravná kapitola trvala velmi dlouho. A teď už doufám, že půjdeme rychle do výšky,“ poznamenala ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Od svého vzniku v roce 1956 nemá filharmonie sál, který by jí dostačoval. Na jevišti Besedního domu se ani nemohou potkat všichni členové orchestru najednou, vejde se jich tam jen zhruba polovina. „Zažíváme si tu dokonalost jenom v zahraničí. Především z hlediska orchestru to znamená, že bude na jednom místě zkoušet i hrát, což zní jako banalita, ale zatím to nebylo reálné,“ vysvětlila Kučerová. Na nový prostor se hudebníci těší tolik, že první koncert měli už v roce 2017 na staveništi.

Desítky let čekání O novém koncertním sále v Brně se mluví téměř sto let. „Tahle lokalita byla vytipovaná jako vhodná již na sklonku osmdesátých let. Jako investor jsme chtěli stavbu bez kompromisů. Moderní a kapacitně odpovídající sál se špičkovou akustikou, který snese srovnání s tím nejlepším na světě, ale i oživí veřejný prostor v centru,“ nechala se slyšet primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). „Je to věc, na kterou Brno čeká desítky let. Je spojené s Leošem Janáčkem a nejen kvůli tomu si nový kulturní sál zaslouží,“ poznamenal premiér Petr Fiala (ODS).

Projekt opakovaně narazil u antimonopolního úřadu Příprava projektu se táhla mnoho let a v první etapě vznikly v roce 2018 podzemní garáže. Brno ale opakovaně narazilo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), u kterého si společnost Gardenline stěžovala na podobu zadávacího řízení. Loni v červnu ÚOHS rozhodl, že zadavatelé, tedy Brno a Brněnské komunikace, nepostupovaly v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V srpnu následoval podpis smlouvy se zhotovitelem, kterým je konsorcium OHLA ŽS, Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství a Unistav Construction. Na podzim začaly přípravné práce. „To, co se tady událo v posledních měsících od předání staveniště, je zejména demolice trafostanice, která umožní zajistit veřejný prostor jako přístup do nového koncertního sálu,“ doplnila Vaňková.

Garáže zatím řidiči využívat nemohou Staveniště trojice firem převzala loni v září. „Stavbaři provádí potřebné přeložky vysokého a nízkého napětí a kanalizace ve Veselé ulici, což potrvá ještě dva měsíce. V nejbližší době je v plánu zesílení některých částí podzemních garáží s ohledem na novou dispozici a nové zatížení horní stavbou,“ uvedl primátorčin náměstek René Černý (ANO). Podle něj by ještě letos mohla začít stavba nadzemní části. Garáže zatím řidiči využívat nemohou, otevřou se až společně s celým sálem. Na financování budovy se bude 600 miliony podílet ministerstvo kultury, přes tři sta milionů zaplatí Brněnské komunikace a sto milionů Jihomoravský kraj. Zbytek pokryje ze svého rozpočtu město.