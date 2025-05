Izrael udeřil na Chán Júnis. Tamní nemocnice hlásí 54 mrtvých

Mezi mrtvými je i novinář Hasan Samúr, který pracoval pro katarskou televizní stanici al-Arabí. Televize to oznámila na sociální síti s tím, že Samúr byl zabit spolu s jedenácti členy své rodiny při jednom z úderů v Chán Júnisu.

Kameraman AP v Chán Júnisu v noci napočítal deset leteckých úderů na město a viděl mnoho těl či jejich částí přivezených do márnice v Násirově nemocnici. Márnice potvrdila, že bylo zabito 54 lidí.

Agentura AP připomíná, že tvrdé údery přicházejí v době, kdy je na návštěvě zemí Perského zálivu prezident USA Donald Trump. Cestu do Izraele šéf Bílého domu v plánu nemá, přesto se všeobecně doufalo, že jeho návštěva blízkovýchodního regionu by mohla přinést dohodu o příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás či alespoň obnovení dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy. Izrael blokuje přísun veškeré pomoci už třetí měsíc.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu začátkem týdne prohlásil, že armáda bude pokračovat ve slibované eskalaci vojenských operací, aby Izrael dosáhl svého válečného cíle a zničil Hamás v odvetě za teroristický útok z října 2023.