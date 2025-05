Plodiny i ryby v okolí nehody v Hustopečích jsou v pořádku, prokázaly testy

ČTK

, bry

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK

Asanace území v okolí havárie nákladního vlaku s toxickým benzenem

V okolí havárie vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku je možné pěstovat plodiny i lovit ryby kromě jednoho jezera. Vzorky zemědělské půdy tam neprokázaly zvýšenou přítomnost látek vznikajících z hoření benzenu a stopy benzenu neodhalily ani vzorky ryb z vod v okolí havárie s výjimkou jezera číslo 6, řekli ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček.

„Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský jednoznačně konstatuje, že nikde v odběrech půdy, v hodnocení konkrétních potravin, plodů nebo výpěstků se neprokázalo, že by byla jakákoliv karcinogenita, to znamená, že by to bylo jakkoliv problematické,“ řekl Hladík. Bejček doplnil, že bylo odebráno 47 vzorků zemědělské půdy a pět vzorků v intravilánu, tedy zastavěném území obce Hustopeče. Podle Hladíka je možné v okolí havárie také bez problémů lovit ryby jak v jezerech, tak v řece Bečvě. „S výjimkou kontaminovaného jezera č. 6, kde je potřeba ještě dva měsíce počkat a udělat znovu rozbory,“ upřesnil Hladík. Pokud budou v červenci vzorky z jezera číslo 6 čisté, bude podle Bejčka možné konzumovat ryby i z něj. Obsádku nebo hospodaření vodní nádrže číslo 6 bude možné povolit po dokončení první fáze sanace, dodal Bejček.

Odběry provádělo i ministerstvo zdravotnictví, přičemž se neprokázalo žádné riziko ohledně zdraví lidí a v pořádku jsou i kontroly ovzduší prováděné Českým hydrometeorologickým ústavem. „Měření probíhá už od března a tam také nebyly zaznamenány žádné výkyvy. Lze shrnout, že mimo ohnisko havárie nebyly zaznamenány nikde žádné zvýšené koncentrace, tudíž v současné době se není čeho obávat,“ dodal Bejček. Hladík počítá s tím, že dlouhodobý monitoring bude v Hustopečích pokračovat nadále. Sanační práce pokračují Finální podoba sanačního projektu by měla být schválená v pátek. Součástí sanace je odtěžení části kontaminované zeminy, asi 700 kilogramů, přímo na místě. „Pod i nad budou dány bentonitové rohože, které odizolují kontaminovanou zeminu a biodegradačními procesy bude zemina postupně vyčistěna a následně už čistá odvezena z místa,“ popsal Bejček. Práce by měly být hotové do čtrnácti dnů, následně by mělo být možné položit a znovu zprovoznit železnici.