Bujaré oslavy konce roku přinášejí zvýšené riziko zranění

Silvestr znamená pro policisty a záchranáře jednu z nejnáročnějších služeb, opilí oslavující pro ně znamenají riziko. Záleží na konkrétním chování člověka, jestli ovládá své chování, umí se o sebe postarat nebo nenapadá další lidi. Zdravotníci musejí řešit také zranění způsobená pod vlivem alkoholu, například pádem na zem. Velmi opilí lidé, tedy nad tři a půl promile u žen a nad čtyři u mužů, končí v péči záchranářů. Konkrétního opilce pak čeká cesta buď do nemocnice, nebo na „záchytku“. Linku 155 je třeba zavolat, pokud je opilý člověk zcela bezvládný a nereaguje na hlas ani silné zatřesení. Dispečer následně poradí s první pomocí.