Většina deváťáků se dostala na preferovanou školu, řekl Bek

Informace jsou v elektronickém přihlašovacím systému DiPSy, výsledky zveřejňují také školy. Od pondělí mohli studenti v systému zjistit, kolik bodů v dubnových přijímacích zkouškách získali.

„Ukazuje se, že elektronický systém přijímacích zkoušek velmi dobře umisťuje uchazeče do škol, a to ve většině případů do škol první volby,“ upozornil ministr Bek. Upřesnil, že tři čtvrtiny uchazečů byly přijaty na školu, kterou uvedly jako preferovanou.

Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podalo zhruba 159 250 uchazečů, z toho asi 132 700 se hlásilo na čtyřleté a kratší obory. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo 157 tisíc uchazečů, z devátých tříd základních škol se dostalo na střední školu v prvním kole téměř 94 procent zájemců.

Z uchazečů o čtyřleté obory bylo v prvním kole přijato na některou střední školu 89 procent z nich, jedná se o asi 118 tisíc lidí. Podle ředitelky Cermatu Rosůlkové jsou to podobná čísla jako v loňském roce.