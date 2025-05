Cermat školství ničí, míní lektor. Testy tvoří experti, oponuje Krejčí

Krejčí oponoval, že se snadno kritizuje a že on sám neříká, že přijímačky jsou ideální způsob, jak přestupovat ze základní školy na střední, ale prý jde v tuto chvíli o nejmenší zlo, „které v současném systému máme k dispozici“. „Pokud pan Čapek říká, že řešením je zrušit přijímací zkoušky, ať si každá škola dělá přijímačky sama, tak by ten výsledek byl mnohem horší, než je současný nevyhovující stav. Samozřejmě, že je špatně, že tady je doučovací byznys, ale tím, že zrušíme přijímačky Cermatu, doučovací byznys nezmizí,“ zdůraznil.

Podle něj Krejčí neví, co znamená kvalitní vzdělání. „Je individualizované a například, co se týče přijímaček, tak by mělo jít o kontinuální přechod ve vzdělávání a vstup na střední školu. Ne o nemilosrdné síto, kterého se musí žáci bát – že jeden den rozhodne o jejich budoucnosti,“ podotkl Čapek s tím, že přípravné testy, takzvané přijímačky nanečisto, byly podle něj přepálené v obtížnosti tak, že mnoho žáků po jejich nezvládnutí okamžitě měnilo strategie a vzdávalo se škol, kam chtěli původně jít.

„Je to slavný příklad s věží, která je vysoká padesát tisíc metrů, a druhá je vysoká třicet tisíc metrů. Kdybych já byl učitel matematiky a vedl bych žáky k tomu, že jim vyjde výsledek třicet tisíc metrů vysoké věže, tak by ho škrtli, protože by si řekli, že jsem to asi špatně převedl. Ale v cermatovském světě je to správný výsledek. Vítejte ve světě, kde existuje třicet tisíc metrů vysoká věž,“ zkritizoval Čapek a dodal, že takových případů je prý velké množství.

Podle Čapka je ale každý rok mnoho příkladů, že Cermat požaduje látku, kterou naopak ve školách studenti a učitelé neprobírali a kterou by vyučující ani třeba nechtěli probírat, pokud by nepřipravovali své děti „na ty cermatovské chytáky“. Podle něj jsou příklady odtažené od praxe.

Podle něj bude mít komplikovaný test vždy škola, která má velký přebytek zájemců. „Pokud nebudou testy Cermatu, tak si elitní pražská gymnázia vytvoří svoje, které budou třeba ještě mnohem náročnější, a vznikne tady doučovací byznys pro jedno, druhé, třetí gymnázium, protože každá škola bude mít jiné testy. Navíc nebudou zveřejňované, nebude transparentní to, co se děti mají na kterou školu učit, a budou se učit troje různé obsahy znalostí na tři různé školy,“ podotkl Krejčí s tím, že pokud budou mít děti například deset přihlášek bez centrálního systému, tak se z toho zblázní.

Podle Čapka je úsměvné, když bývalý ředitel Cermatu mluví o netransparentnosti, když sám Cermat je podle něj synonymem pro netransparentnost. Sám prý přitom nehovoří o tom, že by měly být přijímačky zrušeny. Zmínil ale, že by se školy mohly rozdělit do tří typů – například školy typu A by dělaly své zkoušky, šlo by například o ty umělecké. Vzdělávací zařízení typu B by měly baterie testů doplněné portfoliem a školy C by braly bez přijímaček na základě známek či hodnocení. „Vzali bychom si z různých zemí to nejlepší a školy by měly autonomii si vybrat, zdali zvolí přijímačky typu A, B nebo C,“ nastínil.

Podle Krejčího ale tento systém už z poloviční míry funguje. „Každá škola má možnost změnit nebo upravit si hodnocení, nebo si vytvoří vlastní přijímací zkoušky a ta část Cermatu, která je kritizovaná, nemusí být sto procent přijímaček, jak se to v médiích prezentuje, ale může být jen šedesát procent. A v případě talentových škol to může být jenom čtyřicet procent,“ upozornil a dodal, že není zastáncem toho, aby školy dělaly své vlastní zkoušky. Ale měly by prý mít větší volnost.