Zástupci Brna podepsali smlouvu se zhotovitelem Janáčkova kulturního centra

Primátorka Brna Markéta Vaňková a předseda představenstva Brněnských komunikací David Grund (oba ODS) podepsali smlouvu se zhotovitelem, který postaví Janáčkovo kulturní centrum. Práce za 2,3 miliardy korun bez daně má na starosti konsorcium OHLA ŽS, Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství a Unistav Construction. Zahájí je v nejbližších dnech, hotovo má být do tří let. Budova poslouží jako koncertní sál pro Filharmonii Brno. Příprava stavby se táhne mnoho let, letos zahájení zpozdilo správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).