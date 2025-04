Města a obce trápí toulavé kočky. Petice žádá jejich povinné čipování

Toulavé kočky představují problém, který trápí řadu měst a obcí. Kolik takových zvířat je, není jasné. V tuzemsku se totiž neevidují ani počty těch, které žijí v domácnostech. I kvůli lepší evidenci by měly kočky v příštích letech povinně dostávat čipy. Příslušný zákon teď projednává i Evropská unie. U psů přitom stejné nařízení platí už pět let.

„Domníváme se, že správné řešení je vždy to cílené, lokální. Tedy pokud obec nazná, že problém se zdivočelými kočkami má, tak se domníváme, že by mělo být i v obecním zájmu, aby situaci nějak řešila a provedla dva tři kastrační programy v daném roce,“ dodala Kaděrková.

Resort zemědělství teď nicméně žádné podobné změny neplánuje. Argumentuje tím, že na část požadavků reaguje chystaná unijní úprava. Evropští politici ji mají projednat do konce roku. „V podstatě po začátku platnosti tohoto nařízení bude povinnost čipování koček zavedena i do národní legislativy. To znamená – registr, který máme teď připravený na psy ve veterinárním zákoně, bude rozšířen i o kočky,“ vysvětlila Eva Kaděrková z oddělení ochrany zvířat ministerstva.

Přemnožená zvířata a nemoci

Právě obyvatel obcí se problém přemnožených toulavých koček týká nejvíc. Zvířata totiž mohou přenášet nemoci a parazity i na lidi.

Třeba nároží u obchodu v Břeclavi obývá hned několik malých šelem. Ilona Pecková jim nosí žrádlo pravidelně. „Za to, že se narodily, nemůžou. A někdo se o ně postarat musí. Děti jsou úplně nadšené, chodí se dívat, když tady polehávají. Navštěvují se vzájemně i u dalších domečků, co jsou mezi sídlišti,“ uvedla chovatelka koček.

Zvířecí domov stloukli společně s dalšími sousedkami. Ne všichni Břeclavané ale nadšení z kočičího safari sdílí. „Není to v pořádku. Je to úplně jinak, než když mi bylo třicet. To tehdy vůbec nebylo, že by si někdo udělal něco na kočku. Když už, tak to měl buď doma nebo ve dvoře,“ vzpomínala Věra Bartošová.