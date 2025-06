Petrilák odstoupil z pozice chomutovského primátora a radního

Radu tvoří ve statutárním městě sedm členů ANO, čtyři radní má Nový Sever. V zastupitelstvu o 35 členech má třináct mandátů ANO, pět Nový Sever, které tvoří koalici, šest PRO Chomutov, pět SPD s podporou PRO a po dvou STAN, KSČM a Chomutovská koalice.

Märc řekl, že se o rezignaci nedozvěděl od primátora. „Musím si ověřit, zda vůbec může primátor rezignovat tímto způsobem. Zatím se nám to nestalo,“ uvedl. Další zastupitelstvo je 1. září, kdy by mohl být zvolen nový primátor, nebo se svolá mimořádné zastupitelstvo. „Zatím nedokážu říci, který scénář je pravděpodobnější,“ poznamenal Märc s tím, že očekává, že se mu kolegové z ANO ozvou. „Měli by nás požádat o schůzku urychleně, měli bychom se sejít,“ dodal.

Obchod se stroji na respirátory

Krajské vedení hnutí požadovalo rezignaci primátora a radních zvolených za ANO kvůli informacím o starším primátorově obchodu se stroji na respirátory. Kauzu nedávno popsal server Seznam Zprávy. Petrilák stroje v roce 2020 nakoupil zhruba za 13 milionů korun, později je jeho měsíc stará firma bez zaměstnanců prodala zhruba za trojnásobek soukromé společnosti General Public podnikatele Milana Zádamského, která získala na nákup dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu vedeného Karlem Havlíčkem (ANO).

Petrilák v pondělí na zastupitelstvu tvrdil, že vše je v účetnictví, vše řádně zdanil a snažil se pouze pomoci státu. Uvedl, že se na něj a jeho rodinu spustil „hon“ poté, co přišel na radnici s nepopulárními kroky, jako je audit tří městských společností.

Radní za ANO na pondělním zastupitelstvu prohlásili, že k rezignaci nemají důvod, nic špatného neudělali, dělají vše pro město, jak nejlépe umí. Agentuře ČTK se je zatím kontaktovat nepodařilo.

Bývalého primátora zvoleného za ANO Marka Hrabáče obvinila policie v souvislosti s možným ovlivňováním veřejných zakázek loni v létě. Petrilák jej nahradil v září. Hrabáčovi hrozí až dvanáct let vězení.