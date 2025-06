„Bitcoinová kauza má mimořádně škodlivý potenciál. Kdybych to měl nazvat hlasem lidu, tak bych řekl, že je to velký průšvih,“ uvedl prezident Petr Pavel ve svém projevu k poslancům. Může to podle něj nejen znevěrohodnit instituce státu v očích občanů, ale také důvěru ve spravedlnost obecně. Poslanci po projevu prezidenta znovu projednávají svůj běžný program.