Prezident Petr Pavel jednal na Hradě s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), šéfkou sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), premiérem Fialou, ministrem zahraničí Janem Lipavským (nestr.) a náměstkem ministryně obrany Františkem Šulcem.

Hovořit měli především o chystaném aliančním summitu v Haagu. Generální tajemník NATO Mark Rutte navrhuje, aby členské země zvýšily obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a aby dalších 1,5 procenta HDP dávaly na položky s obranou související.

Česko je nakloněno pěti procentům

Prezident Pavel ve středu po jednání s Ruttem v Bruselu uvedl, že pokud summit dospěje ke společné dohodě na až pětiprocentních výdajích, Česko je připraveno to podpořit. „Dovedeme si to představit,“ uvedl pro Deník Fiala. Podle premiéra by se požadavek na výdaje 3,5 procenta HDP vázal k roku 2032, což by Česko dokázalo splnit, protože plánuje navyšovat výdaje zhruba o 0,2 procenta HDP ročně.

Zbývajících 1,5 procenta HDP na výdaje s obranou související označil Fiala za rozumné, podle něj by mohly být použity například na infrastrukturu, vzdělávání nebo kyberbezpečnost.