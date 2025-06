Fiala svolá Bezpečnostní radu státu kvůli bitcoinové kauze

Předseda vlády uvedl, že stát mohl být v případu zneužitý k legalizaci výnosů z kriminálních aktivit. „Tyto obavy je potřeba bezezbytku vyvrátit, nebo potvrdit a plně objasnit, aby se taková záležitost už nemohla opakovat, pokud k ní došlo,“ řekl. Pochybnosti si Česká republika nemůže dovolit, protože potenciálně mohou poškodit důvěru ve stát, míní Fiala.

V nejbližších dnech se sejde BRS, aby okolnosti kauzy probrala. „Vede mě k tomu veřejně formulované podezření, že stát mohl být prostřednictvím ministerstva spravedlnosti zneužit, a to i v souvislosti se závažnou mezinárodní kriminalitou,“ uvedl Fiala. Zajímat se bude o to, co o věci vědí tajné služby. „A především mě zajímá, nakolik je stát připraven na nové hrozby, které přináší kriminalita v kyberprostoru,“ dodal Fiala.