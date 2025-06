Inspekce řeší případ uhynulého čápěte po oslavách ve Frýdlantu

Rány z létajících petard během slavností doléhaly do nedalekého hnízda čápů. Ornitolog Martin Pudil řekl, že hned při prvních ranách se čáp vyplašil a vyskočil. Spolu s tímto ptákem ale byla v hnízdě dvě ještě neopeřená mláďata, která nechtěl opustit.

Vše zachytila webová kamera. „Je vidět, že je rozrušený, v dalších sekundách už to prostě psychicky nedá a z toho hnízda odlétá,“ popsal Pudil.

Na návrat čápa mláďata v chladnu a dešti čekala skoro půl hodiny. Po několika dnech jedno z nich zahynulo. „Jestli to je důsledek ohňostroje, to už je čirá spekulace, to mládě mohlo prochladnout, mohlo vlastně chvíli živořit,“ poznamenal Pudil.