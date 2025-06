První úsek trati pro třísetkilometrovou rychlost by mohl být v provozu za sedm let

Ministerstvo životního prostředí souhlasilo se stavbou prvního úseku trati mezi Přerovem a Ostravou, po kterém budou moci osobní vlaky jezdit rychlostí přes 300 kilometrů v hodině. Do takzvaného stanoviska EIA zahrnul resort přes šedesát podmínek. Trasa by mohla být v provozu za sedm let. Stavět se podle plánu začne v roce 2028, stát bude spolupracovat se soukromým sektorem. Ministerstvo životního prostředí souhlas podmínilo desítkami opatření, která mají ochránit obce i přírodu.