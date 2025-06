Ministerstvo chce rozšířit síť kvalitních cyklotras mezi městy i obcemi

Skoro šest kilometrů dlouhá trasa pro cyklisty se v Bohumíně vine kolem Vrbického jezera, kopíruje tok řeky Odry a končí až v městské části Pudlov. „Obdivuju přírodu, že to není daleko od Bohumína do Ostravy a je to překrásné,“ řekla Libuše Durdová, která se po ní projela na speciální rikše. „Je to krásný, asfaltový nový povrch a skvěle se šlape,“ popsal dobrovolník Prokop Vašulín.

Vybudování cyklotrasy trvalo víc než deset let. A právě ve chvíli, kdy se měly jednotlivé úseky propojit, zasáhly jednu z částí v září povodně. Voda strhla v jednom místě část hráze. Povodí Odry ji později obnovilo a radnice nechala na zbylých šedesát metrů položit nový asfalt.

„Ukazuje se, že tam, kde jsou cyklotrasy v živici, tak ty povodně přežily. Naopak podél Olše, kde je jenom takový zpevněný povrch, tak tam se stav poněkud zhoršil,“ vysvětlil starosta Bohumína Lumír Macura (SOCDEM). „Plánujeme propojení směrem na Ostravu od dálničního mostu přímo podél Odry. Je to z toho důvodu, že hodně našich občanů jezdí do Ostravy do zaměstnání. A tím dokážeme tu trasu zkrátit,“ dodal.