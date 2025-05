Rozvoj cyklistiky v Brně brzdí hustá doprava. Analýza doporučuje víc stezek

Podíl jezdců na kole v Brně roste, kvalita infrastruktury pro cyklisty je ale nevyhovující. Její rozvoj brzdí také hustá automobilová doprava v centru. Vyplývá to z nové analýzy cyklodopravy města, která navazuje na více než deset let starý generel. Jeho plán na rozšíření cyklostezek město dodnes nenaplnilo. Připravuje proto dokument, který ten z roku 2012 aktualizuje.

Arturo Quintero zase cestuje do práce po jedné ze smíšených stezek s chodci. Denně najezdí pět kilometrů a přiznává, že se občas ale stezce na chodníku raději vyhne. „Lidé často chodí po stezce se psy,“ vysvětlil.

Velkou část tvoří piktogramové koridory, které nejsou dostatečným opatřením pro ochranu cyklistů. Studie také upozorňuje, že auta parkují v cyklopruzích. Problémem je i to, že drtivá většina jednosměrek není pro cyklisty obousměrná.

Cyklista ujede vyhrazeným cyklopruhem po Kounicově ulici jen nějakých osm set metrů, poté se musí zařadit do jednoho pruhu mezi auta. Není to ojedinělé. Na cestě do centra musejí lidé na kolech sjet ze svého pruhu do silnice na většině páteřních tras. Ty jsou totiž neúplné, jednotlivé úseky na sebe nenavazují.

Na kole podle analýzy jezdí převážně muži v produktivním věku. Většina cyklistů kolo k přepravě do zaměstnání či do školy využívá i na trasách delších než pět kilometrů. Analýza dostupnosti pak ukázala, že více než osmdesát procent lidí bydlí ve vzdálenosti třicet minut jízdy na kole od centra města, což představuje zhruba desetikilometrovou cestu.

Důležitým faktorem je i georeliéf města. Podle modelu magistrátu spadá zhruba třiasedmdesát procent všech ulic v zastavěném území do kategorie s mírným nebo žádným stoupáním. Ve zbytku musí cyklisté vyvinout větší úsilí. Nejvíce takových cest je mezi centrem a vzdálenějšími částmi, což může tvořit bariéru rozvoje. Zmírnit by to nicméně mohlo používání elektrokol.

Nejen cesta do práce na kole, ale i pravidelný sport prospívají celkové fyzičce včetně dechu. Organismus dokáže zpracovat víc kyslíku. „Když se podíváme na někoho, kdo bude ležet jenom na gauči, a srovnáme to s někým, kdo jezdí na kole do práce, má tam třeba i kopeček, tak jeho výkonnost může být dvojnásobná, může mít dvakrát lepší schopnost zpracovat kyslík, odstranit kyslík uhličitý,“ vysvětlil přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Milan Sova.