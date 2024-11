Města se potýkají s přemnoženými potkany, mohou přenášet až desítky nemocí

Plošná deratizace skončila v metropoli před několika dny. Na sídlišti Černý Most s hubením pomáhali i sami obyvatelé. Například Josef Baláž s kolegou nakoupili pasti. Hlodavce prý na sídlišti vídá často, lidé si navíc podle něj také stěžují, že na jednom z dětských hřišť se potkani procházejí i přes den.

„Jsou to zvířata, která se bojí světla. Když vylezou přes den, tak je přemnoženo,“ upozorňuje zástupkyně vedoucího z Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a deratizaci Terezie Arnoldová.

„Největší problém je v roztříštěnosti pozemků a domů,“ poznamenal starosta Prahy 14 Jiří Zajac (ODS).

Množství potkanů odborníci jen odhadují, třeba v Praze by to mohlo být i víc než pět milionů. Kdyby se pravidelně nedělala plošná deratizace, situace by se rychle zhoršila. „Kolegové za sezonu dají nástrahy do třinácti až čtrnácti tisíc kanalizačních vstupů,“ popsal mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.