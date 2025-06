Máme systémový problém s korupcí, míní Michálek

Podle Michálka je třeba ale přijít s opatřeními, aby se podobné kauzy již nehromadily. V této souvislosti zmínil například kauzu Motol, Dozimetr či případ brněnských městských bytů. „Koalice SPOLU říká, že jde o další selhání jednotlivce, kdy pan Blažek skončí a tím je situace vyřešena,“ uvedl a dodal, že podle něj i Pirátů jde ale o soustavné selhávání státu.

Blažek končí kvůli problematickému daru bitcoinů od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darováním kryptoměny, kterou ministerstvo vydražilo za miliardu, se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Blažek na tiskové konferenci minulý týden zmínil, že vzhledem k velkému objemu peněz se „dalo čekat, že se to bude vyšetřovat“. Vzápětí ale dodal, že policisté měli nosiče s kryptoměnou v držení přes deset let a „nezjistili vůbec nic“.

Podle Michálka je tento argument zavádějící. „Ty harddisky byly zašifrované, (...) nikdo na světě nedokáže v rozumné době rozšifrovat dobře zašifrované bitcoinové peněženky. To zkrátka není možné. Zabralo by to obrovskou kapacitu počítače po dobu mnoha let. Ta výhrada vůči práci naší policie není případná,“ zdůraznil pirátský poslanec.