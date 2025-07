Univerzita řeší, jak třetině Ostravanů pomoci z energetické chudoby

„Spolupracujeme s architekty, se sociology, s moravskoslezským energetickým centrem. Je tam široká paleta aktérů. Cílem je nabídnout funkční integrované řešení, které by mohlo přinést jednak úspory a jednak by fakticky mohlo přispět ke snížení míry chudoby,“ řekl prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej Slach.

V celém Česku se zvyšuje podíl obyvatel, kteří za bydlení vydávají více než čtvrtinu příjmů, což je považováno za kritickou hranici, která může k energetické chudobě vést. Ne všichni, kteří na to mají nárok, navíc využívají například příspěvek na bydlení nebo další sociální slevy.

„Často vidíme, že právě tato skupina obyvatel nemá k dispozici odpovídající informace o tom, co je vůbec možné a co mohou využívat,“ poznamenal Slach. „Může docházet k tomu, co jsme viděli během energetické krize, že skokově narostly ceny energií. To může vést k tomu, že ty domácnosti si to nemohou dovolit,“ dodal Bosák.

Chybí dostupné nájemní bydlení s dobrým energetickým standardem

Podle analytika Jana Klusáčka z Platformy pro sociální bydlení je opravdu důležité budovat dostupné nájemní bydlení s dobrým s energetickým standardem. „Lidé v nájmu jsou často v energetické chudobě, protože samotný nájem jim vezme velkou část jejich příjmu, a pokud navíc bydlí ve starém, nezatepleném bytovém domě, přidá se velká platba za energie. Na život jim pak zbývá velmi málo,“ potvrdil.

Chudí lidé z finančních důvodů zateplení domů zpravidla ani nezvažují. V těchto situacích může sehrát důležitou roli komunitní energetika, tedy sdílení energie z obnovitelných zdrojů na úrovni místních komunit a subjektů.

Tento model by obyvatelům technicky nevyhovujících domů mohl alespoň dočasně umožnit přístup k levnější energii. Rizikové domy jsou podle Klusáčka na venkově a bydlí v nich většinou seniorky. „Ty domy už opravdu zřejmě nikdy zateplené nebudou. Tyto lidi je potřeba finančně podpořit,“ řekl.