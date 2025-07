Indické státní rafinerie pozastavily po Trumpových hrozbách nákup ruské ropy

Největšími odběrateli ruské ropy jsou soukromé rafinerie Reliance Industries a Nayara Energy, které většinově vlastní ruské subjekty, včetně ropného gigantu Rosněfť. Společnosti mají s Moskvou uzavřené roční dohody o odběru a v první polovině letošního roku nakoupily téměř šedesát procent ruského ropného exportu do Indie.

Evropským lídrem v těžbě ropy a plynu je Norsko. Promluvit do ní může i Polsko

Americký prezident Donald Trump už v polovině července pohrozil, že uvalí stoprocentní cla na země, které nakupují ruskou ropu. A to za předpokladu, že Moskva nedosáhne s Ukrajinou významné mírové dohody. Bylo by to ze strany USA první uplatnění takzvaných sekundárních sankcí, mířících na obchodní partnery Ruské federace.

Trump také dal původně ruskému vládci Vladimiru Putinovi padesát dní na změnu přístupu k válce, tento týden však lhůtu výrazně zkrátil na deset dní, vypršet má 8. srpna. Poté prý hodlá zavést cla a další opatření, pokud Moskva „nepokročí na cestě k míru“.

Clo na zboží z Indie a obchod s Ruskem

Tento týden ve středu také Trump oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou pětadvacetiprocentní clo na zboží dovážené z Indie. Dodal však, že jednání stále probíhají. Zároveň varoval před možnými sankcemi za nákup ruských zbraní a ropy.

Rusko, které čelí západním hospodářským sankcím kvůli své invazi na Ukrajinu, je schopno svou pokračující agresi financovat také kvůli svému obchodu se zeměmi jako je Čína nebo právě Indie.