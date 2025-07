Ministr Kulhánek chystá podporu méně rozvinutých regionů. Podle opozice pozdě

Vítězslav Komenda,

ČTK

, zem

před 45 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

5 minut Události: Zamýšlená pomoc méně rozvinutým regionům Zdroj: ČT24

Měsíc před parlamentními volbami chce ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) představit plán na podporu méně rozvinutých regionů, tedy Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. V materiálu se zatím – ještě čtrnáct dnů je možné ho připomínkovat – počítá hlavně s větší podporou místních podniků, s novými investory či s přesunem státních úřadů z Prahy. Opoziční hnutí ANO namítá, že kabinet přichází s iniciativou pozdě.

Ministerstvo pro místní rozvoj po spolupráci s dalšími resorty, obcemi a organizacemi shromáždilo na sto padesát možných opatření. Ještě čtrnáct dní je možné sadu kroků připomínkovat. Odsouhlasená opatření chce ministr Kulhánek představit v září na příslušném sněmovním výboru. Dokument má být zároveň jedním z podkladů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje od roku 2028. Stát by tak měl podle resortu podporovat například podnikatelské aktivity bývalých horníků, kupříkladu inovačními vouchery. Sada návrhů obsahuje i kroky k dostupnější lékařské péči a větší atraktivitě regionů pro doktory. Další z opatření mají víc podpořit cestovní ruch a přeshraniční spolupráci nebo zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v krajích. „Desítky let nedošlo k tomu, aby stát koordinoval pomoc a rovnovážný vývoj regionů. My s těmi opatřeními teď chceme pracovat tak, aby kdokoliv bude v České republice u vlády, protože to není na jedno volební období, aby s nimi mohl pracovat,“ tvrdí ministr.

ANO: Co dělala vláda čtyři roky? S větší podporou místních firem a živnostníků a snahou o vyšší počty nově zřizovaných pozic souhlasí i opoziční hnutí ANO. Jeho zástupci ale kabinet kritizují, že opatření navrhuje až v závěru svého vládnutí, kdy je na ně podle nich pozdě. Většina z plánů už se tak v tomto volebním období prosadit nestihne. Podle zástupců samospráv je potřeba hlavně víc peněz v regionech. „Kroutím hlavou nad tím, že to má být představeno v září 2025. Tímto ministrem, touto vládou, když začátkem října, první říjnový víkend, máme volby. To mi trochu nejde dohromady a ptám se, co dělala vláda celé čtyři roky,“ komentovala projekt předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Panely Peníze pro uhelné regiony