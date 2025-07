NERV doporučuje vládě přesněji cílit podporu pro znevýhodněné regiony

Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučila kabinetu, aby přesněji cílil podporu znevýhodněným regionům. Vláda by zároveň měla motivovat obce i kraje pomocí rozdělení daní k podpoře investic. Po závěrečném jednání NERV v tomto volebním období to novinářům řekl koordinátor rady David Havlíček. Zároveň upozornil, že opatření jsou nadčasová a čerpat z nich může i kabinet, který vzejde z říjnových voleb.

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) řekl, že jeho úřad zapracuje doporučení NERV do připravované strategie regionálního rozvoje. Dokument podle něj bude připravený pro příští vládu, aby z něj po volbách mohla začít čerpat.

Podle doporučení NERV by podpora pro strukturálně znevýhodněné kraje z národních i evropských fondů měla cílit na mikroregiony, kde lze lépe identifikovat jejich problémy a následně i způsob jejich řešení. Zároveň rada doporučila upravit rozpočtové určení daní (RUD) pro obce i kraje, aby je motivovala k podpoře investic i obecně podnikatelské aktivity.

NERV zdůraznil nutnost klást větší důraz na prevenci

NERV se zabýval také budoucím financováním zdravotnictví. Havlíček upozornil, že bude nutné klást větší důraz na preventivní programy, které umožňují ušetřit náklady na léčbu. Zároveň rada doporučuje upravit strukturu péče, aby se více využívala domácí léčba v případech, kdy je to možné. Havlíček zdůraznil, že úprava financování zdravotnictví je nutná, protože náklady na péči rostou rychleji než ekonomika a se stárnutím populace se tento trend bude prohlubovat.

Havlíček také zdůraznil, že doporučení NERV budou využitelná i pro příští vládu. „Není to tak, že když je to na konci volebního období, spadne to pod stůl. Opatření jsou nadčasová,“ řekl. Upozornil, že i řada dokumentů, které NERV předložil na počátku funkčního období současné vlády, měla delší horizont než je jedno volební období.