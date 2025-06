Vláda schválila půjčku od Evropské investiční banky na dopravní infrastrukturu

Podle Kupky Česko peníze potřebuje, aby mohlo co nejrychleji splatit svůj dluh na dopravní infrastruktuře. Do železničních projektů podle něj půjde 55 miliard korun z půjčené částky, na stavbu části Pražského okruhu, která propojí dálnice D1 a D11, zbývajících deset miliard korun.

U dálniční infrastruktury půjdou půjčené peníze na stavbu úseku Pražského okruhu označovaného jako 511, která začala na konci loňského roku a měla by být dokončena v roce 2027. U železniční infrastruktury konkrétní projekty Kupka neupřesnil.

Vláda měla ve středu na programu i další body, například vyčíslení nákladů na opatření proti možnému šíření slintavky a kulhavky. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po jednání kabinetu řekl, že náklady na mimořádná opatření vyšly Česko na 74 milionů korun. „Jsou to náklady, které byly vynaloženy na mimořádná veterinární opatření, kontroly na hranicích, testování mléka, které jsme zavedli, i na další opatření na jednotlivých farmách,“ vyjmenoval.

Darování peněz Ukrajině na odminování či podporu

Vláda také schválila udělení tří darů Ukrajině v celkové hodnotě 75 milionů korun. Třetinu peněz chce ministerstvo vnitra darovat organizaci Halo Trust, se kterou spolupracovalo už v předchozích dvou letech. Podpoří průzkum a manuální odminování například v okolí Kyjeva nebo Charkova. Dar uhradí činnost dvou týmů po dobu dvanácti měsíců. V rámci projektu se také uskuteční osvětové kampaně o rizicích min a další nevybuchlé munice. Na těch bude spolupracovat i Člověk v tísni.

Dalších 25 milionů má podle resortu přispět ke zlepšení ekonomické situace v komunitách zasažených válkou. Dar má zlepšit podmínky pro udržitelnou hospodářskou obnovu a reintegraci lidí v Dněpropetrovské oblasti. Finanční grant získá přes 200 domácností, třicet malých podniků a dvě podnikatelská seskupení. Téměř sto lidí také bude moci absolvovat odborné profesní vzdělávání.

Poslední dar je určený na posílení kapacit ukrajinských ministerstev národní jednoty a zahraničí a také Státní migrační služby. Klíčovým výstupem bude podle vnitra zřízení Centra ukrajinské jednoty, které by mělo v létě vzniknout v Praze. Provoz centra podle ministerstva přispěje ke zlepšení situace ukrajinských občanů, zároveň podpoří snahu ukrajinských úřadů v přípravě na udržitelný návrat běženců do vlasti.

Peníze zemím na pomoc s migrací

Kabinet také schválil dar 87,5 milionu korun do Libye, Súdánu a Mauritánie na pomoc s migrací, zajištěním bezpečnosti a stabilizací uprchlíků. Do Libye mají podle návrhu ministerstva zamířit dva dary. První v hodnotě pětadvaceti milionů má pomoct s bojem proti obchodování s lidmi a také s dobrovolnými návraty zajištěných migrantů. Cílem je prevence nelegální migrace do Evropské unie a také ochrana obětí obchodování s lidmi.