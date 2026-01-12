Pomník připomínající Jana Palacha se vrátil k Národnímu muzeu


Pomník v podobě kříže na místě upálení Jana Palacha je zpět u budovy Národního muzea v Praze. České televizi to potvrdila mluvčí městské části Praha 1 Karolína Šnejdarová. Pomník bude součástí pietních akcí 16. ledna – v den, kdy se v roce 1969 student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach upálil. Muzeum paměti XX. století vystaví také pamětní desky, které taktéž ustoupily výstavbě tramvajové trati na Václavském náměstí. Informaci potvrdil ČT ředitel muzea Petr Blažek.

„Pomník Jana Palacha je již zpět na svém místě před budovou Národního muzea a je připraven na nadcházející pietní akce,“ potvrdila mluvčí Prahy 1 Šnejdarová.

Pomník v podobě kříže, který připomíná místo upálení Jana Palacha, se k Národnímu muzeu vrátil na začátku prosince. Od loňského března byl kvůli výstavbě tramvajové trati a opravě stropní desky stanice metra uložený jinde.

„Demontáž i následná instalace pomníku probíhaly pod osobním dohledem jeho autorů Barbory Veselé, Čestmíra Housky a Jiřího Veselého. Autoři zároveň schválili posunutí památníku o několik metrů z estetických důvodů,“ upřesnil mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.

Pamětní desky budou v Muzeu paměti XX. století

Pamětní desky Jana Palacha a Jana Zajíce, které se do zahájení výstavby tramvajové trati v červnu 2024 nacházely spolu s pamětní deskou Obětem komunismu na Václavském náměstí, se na své původní místo už nevrátí. Budou součástí Muzea paměti XX. století.

„V prostoru, kde se nacházely, se mají konat trhy, což by podle mého názoru působilo nedůstojně. Dům pážat na Hradčanech, který muzeu náleží, nyní prochází rekonstrukcí a v budoucnu zde vznikne stálá expozice. Po dokončení rekonstrukce tam pamětní desky vystavíme – předpokládáme během následujících dvou až tří měsíců,“ vysvětlil ředitel muzea Blažek.

Zájemci si mohou desky prohlédnout také 15. ledna při prezentaci Blažkovy nové anglické publikace Living Torches in the Soviet Bloc (Živé pochodně v sovětském bloku – překlad red.). Autor desky Jana Palacha a Jana Zajíce (ten následoval čin Jana Palacha 25. února 1969 – pozn. red.), je neznámý. S převzetím desky Obětem komunismu Muzeem paměti XX. století dle Blažka souhlasilo Sdružení bývalých politických vězňů.

