Vyšetřování požáru v Mostě pokračuje, incident vedl k rozsáhlým kontrolám restaurací


Studio ČT24: Rok od tragického požáru v Mostě
Před rokem si požár restaurace U Kojota v Mostě vyžádal sedm obětí. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Vyšetřování tragédie pokračuje, policie obvinila dva lidi z obecného ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté čekají na další znalecké posudky. Hasiči v Ústeckém kraji po požáru zahájili rozsáhlé kontroly v restauracích. Za loňský rok uložili za nedodržování podmínek požární bezpečnosti v restauracích pokuty v celkové výši přesahující jeden milion korun.

V mostecké restauraci U Kojota začalo hořet 11. ledna 2025 po 23:00. Požár v ulici Františka Halase byl hasičům nahlášen ve 23:17. „Problém byl v meteorologické situaci, kdy byly teploty pod nulou, padaly smíšené přeháňky, déšť se sněhem,“ popsal velitel hasičů HZS Ústeckého kraje Josef Choráň.

Asi nejtěžší podle něj bylo rozhodnutí, kdy vyslat hasiče do budovy poté, co dostali informaci, že se uvnitř nachází ještě jedna osoba, aby to pro zasahující nebylo nebezpečné. „Muselo to být v době, kdy byl objekt stále zasažen požárem a hasiči museli vstoupit do hořícího prostoru,“ popsal.

Všechny složky Integrovaného záchranného systému dorazily na místo téměř ve stejnou dobu. „Díky tomu, že všechny složky přijely téměř současně, jsme se mohli soustředit na likvidaci požáru a záchranu. Zraněné jsme předávali záchranné službě, která dorazila současně s námi, a mohli jsme si úkoly efektivně rozdělit,“ vysvětlil Choráň.

Požár v Mostě nepřežilo šest lidí, část raněných zůstává v kritickém stavu
Strhávání přístavby vyhořelé restaurace v Mostě

Záchranáři postupně navyšovali počet vyslaných posádek

Prvotní informace z místa události se podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Patrika Cmoreje v čase měnily. „Měli jsme informace, že na místě jsou čtyři zranění. Následně se ukázalo, že celkový počet zraněných osob byl osm. Museli jsme proto povolat další síly a prostředky, abychom zajistili dostupnost sanitních vozů pro všechny postižené osoby, které jsme na místě ošetřili,“ popsal Cmorej.

Závažně popálené osoby jsou podle něj specifické především tím, že je nutné jim zajistit kvalitní léčbu bolesti. „Tu musíme mnohdy zajistit i navzdory tomu, že pacienta uvedeme do umělého spánku a napojíme ho na umělou plicní ventilaci, protože zajištění kvalitní analgezie je prioritou tohoto ošetření,“ dodal Cmorej.

Přímo při požáru v noci na 12. ledna 2025 zemřelo šest lidí. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze hospitalizovala šest pacientů se závažnými popáleninami. Jedna z pacientek svému zranění v noci na 15. ledna podlehla.

Dva miliony vybrané po tragickém požáru má Most rozdělit příští týden
Pietní místo, restaurace U Kojota

Vyšetřování se protahuje, pozůstalí to kritizují

Policie v polovině srpna obvinila jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu společnosti provozující restauraci. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až na deset let. Návrh na podání obžaloby zatím nepadl. „Čekáme na vyhotovení několika znaleckých posudků z oborů zdravotnictví, soudního lékařství a oceňování nemovitostí,“ řekl mluvčí krajské policie Kamil Marek.

Pozůstalí obětí požáru si stěžují na nedostatek informací a na to, že vyšetřování stále není u konce. „Nejsem spokojená, protože nic nevíme. Pořád to není vyšetřené. Psychicky na mě všechno doléhá, nemohu vidět oheň, ani když je v televizi. Je to pro mě úplně hrozné,“ svěřila se Lenka Hoffmanová, které při požáru zahynula snacha.

Tragédie v restauraci U Kojota odstartovala velké kontroly plynových přímotopů
Restaurace U Kojota

Kontroly odhalily chybějící značení i zablokované únikové cesty

Hasiči po tragédii spustili rozsáhlé kontroly restaurací. V Ústeckém kraji jich za celý loňský rok provedli 227, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. „Nejčastějšími zjištěnými závadami byly chybějící označení uzávěrů médií – vody, elektřiny a plynu, chybějící označení únikového východu, směru úniku a nezajištěná volná průchodnost únikových cest. Celková výše pokut uložených v souvislosti s nedodržováním podmínek požární bezpečnosti v restauracích loni přesáhla milion korun a nejde o konečnou částku,“ nastínila Vyškrabková. Restaurace kontrolovali také úředníci stavebního a živnostenského odboru.

Stavební úřad v Mostě loni uložil pokutu 20 tisíc korun za černou stavbu – zahrádka před restaurací U Kojota nebyla zkolaudovaná. Zásadním porušením bylo podle policie umístění topidel do nezkolaudované terasy. To bylo v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo i uskladnění několikanásobně většího množství tlakových nádob s propan-butanem v restauraci, uvedla policie.

Samotná restaurace U Kojota platnou kolaudaci měla. Po požáru byla budova opravena. „Stavebnímu úřadu dosud nebyl předložen žádný nový stavební záměr, například obnovení provozu. Prostor je prázdný a bez využití,“ řekla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

  • Po roce 1990 měl nejtragičtější následky požár, který založil žhář v panelovém domě v Bohumíně v srpnu 2020 a při kterém zahynulo jedenáct lidí. Vznikl v jedenáctém patře domu, zemřelo šest lidí z bytu, ve kterém se požár rozhořel, pět lidí zemřelo po skoku z oken. Čtyřiapadesátiletý muž, který žhářstvím řešil rodinné spory, byl odsouzen na doživotí.
  • Devět obětí si vyžádaly požáry v opuštěné drážní budově u pražského autobusového nádraží na Florenci z roku 2010 a požár v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku v lednu 2020.
  • Osm obětí zahynulo po požárech pražského hotelu Olympik v roce 1995 a stavebních buněk v Plotní ulici v Brně v roce 2023.
  • Požár v Mostě v restauraci U Kojota v Mostě 11. ledna 2025 je se sedmi oběťmi šestým nejtragičtějším v tuzemsku od roku 1990.

Podle předsedy profesního aktivu pro požární bezpečnost Josefa Krále je primárně důležité používat certifikované výrobky. „Topidla, která jsou vyráběna, splňují předepsané normy a předpisy. Provozovatelé se musí řídit návodem k použití, kde je uvedeno, zda je topidlo určeno pro vnitřní, nebo venkovní prostory. Dále je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, správné skladování tlakových lahví a zajištění dostatečného odvětrání prostoru,“ vysvětlil.

Velký význam mají podle něj také únikové cesty a přístupové komunikace pro jednotky požární ochrany. „Únikové cesty, respektive jejich návrh, jsou základním důvodem, proč vůbec řešíme požární bezpečnost staveb,“ poznamenal.

V souvislosti s tragédií se objevila řada příspěvků a komentářů v on-line prostředí. V několika případech policie věc předala správním orgánům. Mostecký odbor správních činností řešil pouze jedno oznámení přestupku, za který uložil pravomocně pokutu, uvedla Vydrová.

Město Most rozdělilo pozůstalým po obětech tragického požáru v restauraci a zraněným dva miliony korun. Žádost o příspěvek ze sbírky podalo 26 lidí.

