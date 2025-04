Dva miliony vybrané po tragickém požáru má Most rozdělit příští týden

Město Most připravuje rozdělení dvou milionů korun, které se vybraly po tragickém požáru v restauraci U Kojota, při němž zemřelo několik lidí a další se zranili. O příspěvky požádalo 26 lidí. Konkrétní výše částek pro jednotlivé zájemce bude známá až po samotném projednání v zastupitelstvu. To bude návrhy schvalovat ve čtvrtek 24. dubna. Město bude rozdělovat částky od dvaceti do 180 tisíc korun.