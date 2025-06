Studenti šli na exkurzi do Ruského domu. „Absolutní šílenství,“ míní hejtmanka

Návštěva se podle ředitele konala minulý týden, zúčastnilo se jí do dvaceti studentů a účast byla dobrovolná. „Kolegyně, vyučující ruského jazyka, připravila pro studenty ruštiny, které na škole ještě máme, exkurzi za literaturou do ruského kulturního střediska. My jsme si neupřesnili, o jakou kulturní instituci se jedná, bylo to připravováno poměrně narychlo,“ sdělil Pecka.

Až z médií se ředitel dozvěděl, že studenti při akci dostali i nabídku studovat v Rusku. Škola podle něj pořádá exkurze pro studenty všech jazyků a v případě ruštiny je jich velmi málo, proto tuto možnost uvítala.

Pecková připomněla spolupráci kraje s Kyjevem

Hejtmanka poukázala na to, že kraj na začátku války vypověděl memoranda o spolupráci s Ruskem a Běloruskem. Naopak má uzavřené memorandum o spolupráci s Kyjevskou oblastí a podporuje ukrajinské studenty bohemistiky, kteří studují v Kyjevě.

„Ukrajinu podporujeme významně celou dobu. Tím spíše mi tohle připadá absolutně neuvěřitelné a rádi studentům ruského jazyka sdělíme naše zkušenosti z pomoci našemu partnerskému regionu nebo ze záchranných misí, které jsme tomuto regionu poskytovali, abychom přivezli do bezpečí více než tisícovku krajanů a jejich blízkých, kteří byli ve svých domovech ostřelování Ruskem,“ dodala Pecková.

Pecka namítl, že sedlčanskou školu navštěvuje řada ukrajinských studentů. „Myslím, že velmi intenzivně podporujeme ukrajinskou komunitu a není naším zájmem se jakýmkoliv způsobem potkávat s ruskou propagandou. Takže nás ta záležitost velmi mrzí,“ doplnil ředitel, který je nyní s jinou skupinou studentů v zahraničí. O věci už mluvil s krajským radním pro vzdělávání Milanem Váchou (STAN) a chystá pro hejtmanství písemné vyjádření.