Předloha o zdravotních službách pravděpodobně zakotví vytvoření páteřní sítě lékařských pohotovostí. Pohotovosti pro dospělé by měly být ze zákona v nemocnicích s urgentními příjmy a pro děti u poskytovatelů akutní lůžkové pediatrické péče.

Vládní novela o Stáním pozemkovém úřadu má například umožnit obcím získávat od tohoto úřadu bezplatně pozemky pro rozšíření veřejných hřbitovů. Podporu začínajících mladých a případně i ekologických zemědělců do ní chce vládní koalice zakotvit prostřednictvím přednostního pachtu státní půdy.

V předloze o pravomocích společenství obcí budou poslanci rozhodovat o sporném návrhu, podle kterého by obce získaly širší možnosti posunout dobu nočního klidu. Zastupitelstva by podle úpravy nově mohla stanovit začátek nočního klidu v období od června do konce září na půlnoc o nocích z pátků na sobotu, ze sobot na neděle a o nocích před státními svátky.